Ai rămas fără căldură? Iată câteva trucuri să-ți încălzești locuința

O vorbă care ne-a bântuit copilăria a fost: „mai puneți o pătură pe voi dacă vă e frig!”. Cam așa am ajuns zilele trecute să spunem, când avariile RADET ne-au făcut să înghețăm în case. Am mai pus un pulovăr pe noi, o pereche de șosete și am devenit inventivi să încălzim aerul din încăperi cu ce aveam la îndemână. În primul rând, ferestrele trebuie să se închidă etanș, dacă nu, poți folosi benzi izolante sau cum foloseau bunicile noastre, perne anti-curent. Astfel dacă o ușă sau fereastră nu se închid cum trebuie, perna va ține curentul departe de camera ta. Dacă ai draperii la ferestre, dă-le la o parte pe timpul zilei, pentru ca lumina să intre în încăpere, iar seara trage-le la loc să izoleze ferestrele. Niciodată nu poziționa o canapea, un fotoliu în fața radiatoarelor pentru că, în loc să lase căldura să circule, vor înmagazina toată căldura. Închide ușile la camere, în acest mod se păstrează o temperatură constantă în încăperi. Mai poți apela la bidoane cu apă caldă, pe care să le pui la picioare dacă lucrezi la calculator sau în pat, când te duci la culcare.O alternativă puțin costisitoare sunt caloriferele electrice, aerotermele sau panourile radiante. Aerotermele sunt o alegere bună pentru că încălzesc spațiul repede și eficient. Nu ai nevoie de alte amenajări, decât de o priză solidă și funcțională. Este ieftină, ușor de mutat dintr-o cameră în alta și poate avea mai multe trepte de încălzire. Caloriferul electric este și el o soluție alternativă la încălzirea centralizată. Poți alege dintr-o varietate de produse: clasic, pe ulei, cu bloc ceramic, cu ventilator sau chiar cu umidificator. Când alegi unul trebuie să ții cont de dimensiunile camerei, de termostat, care este un element necesar atunci când vrei să faci economii, de protecția la supraîncălzire și bineînțeles de preț. O a treia alternativă sunt panourile radiante, care scad până la jumătate costurile cu încălzirea. Sunt o alternativă inovatoare pentru încălzirea convențională, iar montajul panourilor nu necesită aprobări sau autorizații. Pentru a da un randament optim trebuie să fie montate în tavan. De aici căldura va radia uniform și va încălzi încăperea fără zgomot și nu consumă oxigenul din încăpere. Se mai pot monta și pe perete, iar dacă alegeți varianta personalizată puteți avea doi într-unul, adică și un obiect de încălzit dar și un tablou cu o amintire dragă.