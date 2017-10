Ai pensie privată? Ce variante ai pentru încasarea banilor

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Participanții la fondurile de pensii private vor putea opta după încetarea perioadei active între mai multe modalități de încasare a banilor, cum ar fi o sumă lunară până la deces sau până la o anumită dată, o altă variantă fiind stabilirea unui interval de plată cuprins între cinci și zece ani, informează Mediafax.Modalitățile de plată se regăsesc într-un nou proiect de lege al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care va reglementa plata pensiilor private pentru cei peste 5,6 milioane de participanți care contribuie în prezent la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) și facultative (Pilonul III).Noua variantă a proiectului de lege aduce cateva modificări la un proiect din decembrie 2010, cea mai importantă fiind legată de reducerea cu 50%, la 5 milioane de euro, a capitalului social al viitorilor furnizori de pensii private.În cazul Pilonul II, sumele acumulate în contul individual al fiecărui participant vor fi încasate la data ieșirii la pensie din sistemul de stat (Pilonul I).În prezent, vârsta de pensionare este de 57 de ani și 2 luni pentru femei și de 62 de ani și 2 luni pentru bărbați. Până în 2030, vârsta de pensionare va ajunge la 63 de ani pentru femei și 65 de ani în cazul bărbaților.La Pilonul III, plata pensiei se va face după ce participantul la un fond de profil a împlinit 60 de ani și a efectuat un stagiu minim de cotizare de 90 de luni.Potrivit poiectului de lege privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, administratorii de pe Pilonul II și III se obligă să îi notifice pe participanți în scris, cu 30 de zile calendaristice înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare, valoarea contribuțiilor brute plătite, valoarea activului personal net, precum și obligativitatea de a opta pentru un fond de furnizare a pensiilor private."De la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii administrate privat și/sau al unui fond de pensii facultative alege furnizorul pensiei private. Participanții la un fondurile de pensii private care împlinesc vârsta de 70 de ani și nu aleg un furnizor de pensii private sunt repartizați aleatoriu de către CSSPP", se arată în proiect.Furnizorul de pensii private stabilește cuantumul pensiei private, pe baza calculului actuarial și activului personal net aflat în contul participantului.Pensia privată poate fi achitată sub forma unei sume viagere, sume limitate sau altor tipuri de pensii, reglementate prin normele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Anterior, proiectul de lege făcea referire la anuități.Prin pensie viageră pentru o singură persoană se înțelege plata lunară a unei sume fixe datorată și efectuată până la decesul membrului fondului de furnizare a pensiei private.În cazul unei anuități viagere pentru o singură persoană plus perioadă certă se înțelege plata lunară a unei sume fixe datorată și efectuată până la decesul membrului fondului sau până la expirarea perioadei prevăzută în contactul de furnizare a unei pensii private.Pensia viageră cu componentă de supraviețuitor constă în plata lunară a unei sume fixe datorată și efectuată membrului până la decesul acestuia, iar după deces, datorată și efectuată soțului supraviețuitor pe durata vieții și copiilor minori până la majorat.Pensia limitată reprezintă plata lunară a unei sume fixe datorată și efectuată pe o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani.Potrivit documentului, pensiile fixe și cele indexate cu o rată fixă prestabilită a majorării anuale sunt permise, iar cele variabile sunt interzise."Membrul unui fond de furnizare de pensii private este obligat să-și achiziționeze o anuitate viageră, în cazul în care activul personal al acestuia este suficient pentru achiziționarea unei pensii viagere. De asemenea, membrul unui fond este obligat să achiziționeze o pensie limitată, în cazul în care activul personal al acestuia nu este suficient pentru achiziționarea unei pensii viagere", se menționează în document.Un furnizor de pensii private este obligat să ofere o pensie privată sub formă de pensii viagere sau pensii limitate. În cazul în care activul personal al participantului este suficient pentru alegerea oricărei anuități viagere, acesta poate opta pentru tipul de anuitate viageră pe care o consideră cea mai adecvată."Pensia privată se plătește de către furnizor, lunar, din fondul de furnizarea a pensiilor private membrului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia, fie prin serviciu poștal, fie printr-un cont bancar. Cheltuielile ocazionate de plata pensiei private se suportă de către membru", se arată în proiectul de act normativ.Rata de finanțare a unui fond de furnizare de pensii private trebuie să fie tot timpul cel puțin egală cu 105%."Începând de la o rată de finanțare mai mare de 110 %, excesul de active poate fi redistribuit, prin calcul actuarial, membrilor fondului de furnizare a pensiilor private, după recuperarea integrală a sumelor cu care furnizorul de pensii private a finanțat din provizion fondul de furnizare a pensiilor private", se mai spune în proiectul de lege.În cazul în care rata de finanțare a fondului scade sub 105%, furnizorul de pensii private intră în supraveghere specială, care nu poate fi mai mare de 6 luni, timp în care acesta este obligat să majoreze rezerva suplimentară a fondului, din provizionului tehnic constituit la furnizorul de pensii private.Pentru situația când rata de finanțare scade sub 100%, furnizorul de pensii private intră în administrare specială și îi este retrasă autorizația de administrare a fondului de furnizare a pensiilor private."În cazul în care rata de finanțare scade sub 100% (este subunitară), furnizorul de pensii private intră în administrare specială și îi este retrasă autorizația de administrare a fondului de furnizare a pensiilor private", se precizează în proiectul de lege.