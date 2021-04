Agricultura viitorului. Dronele şi GPS-ul fac munca câmpului mai uşoară

„De mai bine de zece ani folosim GPS-ul în lucrările de fertilizare, de administrat îngrăşăminte sau tratamente chimice. Avem ultima tehnologie care mă ajută pe mine fermier să nu suprapun doze pe o anume suprafaţă şi mă ajută să nu am consumuri anormale. Înainte fără tehnologia folosită în agricultura de precizie, mai suprapuneam îngrăşăminte sau rămâneau benzi neierbicizate, era o pierdere de produs”, a spus fermierul Mircea Chipăilă din comuna Poarta Albă.





Tractoarele sau combinele de ultimă generaţie sunt digitalizate, dotate cu tehnologii moderne cu GPS, utilizează sateliţii pentru a analiza câmpurile şi a oferi fermierilor date exacte cu privire la cantitatea de îngrăşăminte de care au nevoie plantele, spre exemplu. Sistemele de satelit oferă fermierilor o cartografiere mai mică, în detaliu a sănătăţii plantelor şi agricultorul va avea în timp real date concrete despre evoluţia plantelor în câmp pe o suprafaţă mai mare şi va şti ce tratamente să aplice acolo unde este nevoie. Astfel, vom avea o hrană mai sănătoasă fără multe chimicale. Agricultura de precizie are grijă nu numai de plante, dar este atentă şi cu solul şi lacurile şi râurile din jur. La ora actuală, azotul este principalul îngrăşământ folosit, care întrebuinţat orbeşte, mai mult dăunează nu numai plantei, dar otrăveşte şi pământul.



Lucrări mai ieftine cu agricultura de precizie



Agricultura de precizie mai are un beneficiu. Este mult mai ieftină şi elimină pierderile. Un fermier de talie medie, care lucrează în jur de 250 de hectare, poate economisi până la 10 mii de euro pe an, având tehnologii moderne care să-l ajute.





„Un tractor performant, dotat cu GPS şi cu tehnologii de ultimă oră, costă în jur de 100.000 de euro. Cel mai ieftin sistem de GPS ajunge pe la 2.500 de euro, dar poţi opta pentru unul care poate depăşi 6.000 de euro. Sau angajezi firmă care după datele GPS-ului îţi ţine şi contabilitatea şi ştii cât ai fertilizat, ce lucrări ai făcut şi câtă producţie a rezultat. În ţările dezvoltate această agricultură de precizie este folosită de mult, ba chiar în Japonia, tractorul este comandat cu ajutorul smartphone-ului”, a subliniat fermierul dobrogean.





Viitorul agriculturii de precizie va fi al dronelor. Costurile sunt mici, pierderile aproape că nu există şi nu poluează. Există un inconvenient. Facultăţile de profil nu pregătesc specialişti pentru noile tehnologii în agricultură şi, din păcate, va mai trece timp până când drona va înlocui tractorul, ne-a mai spus fermierul din comuna Poarta Albă.





Agricultura ultimului deceniu a evoluat foarte mult folosind tehnologii moderne, care uşurează munca fermierului şi sunt prietenoase cu mediul. Vorbim despre noul concept de agricultură 4.0, care se bazează pe achiziţionarea de date şi prelucrarea automatizată a acestora, asistat de inteligenţa artificială. Sau pe scurt, agricultura de precizie.