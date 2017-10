Agricultura va avea un an dezastruos, dacă statul nu urgentează subvenţiile

Fermierii susțin că:

Agricultura va avea un an dezastruos, dacă statul nu urgentează subvențiile

Într-un an de recesiune, agricultura va avea nevoie de subvenționări de la stat, conform agricultorilor constănțeni. „Costul agriculturii crește de la an la an și în 2009, acest lucru se va resimți cu atât mai mult cu cât există o lipsă acută de lichidități, la nivelul întregii economii. Va fi un an dificil și mai puțin productiv decât 2008. În acest context, subvenționarea este esențială. De asemenea, irigațiile vor juca un rol esențial, mai ales în zona Dobrogei, afectată des de secetă “, a declarat Mariana Toma, reprezentant local, din domeniul agriculturii. Iancu Mihal, inginer agronom constănțean, nu vede cu ochi buni anul ce a început. „Se anunță a fi un an dezastruos dacă nu se vor lua măsuri imediate, la nivel central. În primul rând trebuie ca subvenția pentru îngrășăminte chimice să fie aprobată de urgență. Să nu mai vorbim de subvenția pentru motorină”, a precizat el, pentru ziarul „Cuget Liber”. „Pentru o tonă de îngrășăminte chimice, să spunem, îți trebuie aproximativ 1.700 de lei. Doar pentru a acoperi această cheltuială, la prețul actual de pe piața cerealelor, trebuie să produci și să vinzi cam șapte tone de grâu. Ori această producție poate fi făcută și în trei ani, pentru un fermier care nu are suprafețe agricole mari”, a explicat Iancu Mihal. Purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța, Stere Economu, a declarat că, momentan, nu există nimic oficial, cu privire la subvenția pentru îngrășămintele chimice. În prezent, pentru 2009, prioritatea în agricultură o reprezintă susținerea financiară a activității productive, respectiv sectoarele zootehnic și vegetal, cărora le sunt alocate 5,5 miliarde lei. Astfel, în zootehnie, sprijinul acordat producătorilor, reprezentând plățile directe pe suprafață și ajutorarea crescătorilor de animale este de 4,6 miliarde lei, iar plățile naționale directe, complementare pentru speciile bovine, ovine și caprine, se ridică la 550 milioane lei. În sectorul vegetal, nivelul plății unice pe suprafață este de 60,75 euro pe hectar, la care se adaugă plăți naționale complementare, în medie de 46,71 euro pe hectar. De o susținere specială au parte culturile de sfeclă de zahăr, tutun și hamei. În plus, mai există ajutorul pentru susținerea creditului agricol, în valoare de 150 milioane lei, susținerea producției de soia, de 49,5 milioane lei, precum și ajutorul pentru înființarea culturilor agricole din toamna anului 2008, în limita sumei de 309 milioane lei.