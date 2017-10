Agricultura României primeşte o finanţare europeană mai mare cu 27%

Agricultura României primește o finanțare europeană mai mare cu 27%

Potrivit bugetului multianual al Uniunii Europene, în perioada 2014 - 2020 vor fi acordate ajutoare în valoare de 2,5 miliarde euro categoriilor defavorizate ale populației comunitare. Inițiativei de asigurare a locurilor de muncă pentru tineri i-au fost alocate 6 miliarde de euro.Agricultura, dezvoltarea rurală și pescuitul au un buget de 373,179 miliarde euro. Politica agricolă comună va avea la bază măsuri de sprijin financiar pentru fermieri și de finanțare a pieței, precum și măsuri pentru susținerea competitivității.România are alocată o cotă de aproape 40 miliarde euro din bugetul UE, cu 6 miliarde euro în plus față de actualul exercițiu financiar, cu o creștere de 10% la fondul de coeziune și 27% la fondurile destinate politicii agricole comune, Fermierii români vor avea 4,7 miliarde în plus pentru plățile directe.