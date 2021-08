Agricultura românească a înregistrat recolte de cereale record în 2021

Vremea capricioasă din acest an, cu ploi abundente în primăvară și călduri excesive în lunile de vară, a favorizat culturile agricole din țara noastră. România a obținut, în 2021, recolte agricole record, în ciuda sistemului de irigații deficitar. Potrivit Ministerului Agriculturii, culturile vedetă ale anului 2021, care îi plasează pe fermierii din România pe prima poziție din Europa sunt: grâul, orzul și rapița.Producție de peste 11 milioane tone de grâuConform datelor operative din ziua de 16 august 2021, producția totală de grâu recoltată este de 11,33 milioane de tone, fiind cea mai mare producție înregistrată din 2007, de la momentul aderării României la Uniunea Europeană până în prezent.Producții situate peste media națională de 5.346 kilograme la hectar au fost obținute în vestul țării, în județele Satu Mare, Timiș, Bihor, Arad, dar și în județele Olt, Caraș Severin, Ialomița. Brăila și Botoșani.Producția totală de orz a ajuns la un nivel record de 1,88 milioane tone. Producția medie înregistrată până la data de 16 august este de 5.599 kilograme la hectar. Un număr de 13 județe au depășit media națională: Bihor, Arad, Galați, Ialomița, Caraș Severin, Constanța, Brăila, Olt, Mureș, Călărași, Timiș, Dolj și Giurgiu.La rapiță s-a înregistrat cea mai mare producție medie - 3.022 kilograme la hectar - din 2007 și până în prezent, datorită soiurilor folosite, aplicării tehnologiei adecvate cât și a condițiilor agro-meteorologice favorabile.Și la celelalte cereale - secară, triticale, orzoaică, ovăz, mei, hrișcă, etc. - s-au obținut producții bune, astfel că producția totală de cereale până la această dată depășește 15 milioane tone.Peste recordurile din 2019În cele ce urmează vă prezentăm producțiile totale și producțiile medii la hectar obținute la fiecare cultură și creșterea acestora față de recordurile din 2019:A. Producțiile totale în 2021 (în paranteză este creșterea față de anul 2019):- grâu: 11.331.810 tone (+10,05%);- rapiță: 1.333.555 tone (+67,07%);- secară: 33.283 tone (+27,12%);- triticale: 327.832 tone (+4,40%);- orz: 1.885.158 tone (+40,64%);- orzoaică: 517.031 tone (-4,17%, diminuare datorată reducerii suprafeței cultivate);- ovăz: 216.908 tone (-40,01%, diminuare datorată reducerii suprafeței cultivate).B, Producțiile medii (în paranteză este creșterea față de anul 2019):- grâu: 5.346 kilograme la hectar (+12,57%);- rapiță: 3.022 kilograme la hectar (+33,48%);- secară: 3.497 kilograme la hectar (+24,94%);- triticale: 4.673 kilograme la hectar (+17,23%);- orz: 5.599 kilograme la hectar (+19,08%);- orzoaică: 4.391 kilograme la hectar (+33,30%);- ovăz: 2.604 kilograme la hectar (+16,09%).Irigațiile – punctul nevralgic al agriculturii româneștiStimați cititori, România are o suprafață agricolă totală de 14,8 milioane de hectare, din care doar 10 milioane de hectare sunt ocupate cu terenuri arabile. Din păcate, numai 2.989.379 hectare (respectiv 29,89% din suprafața totală arabilă) sunt amenajate pentru irigații. Restul de peste 70% din suprafața totală de cultură depinde de capriciile Cerului. Din această cauză, agricultura românească nu reușește să valorifice an de an potențialul uriaș de care dispune.Trebuie amintit faptul că, de pe urma culturilor agricole record beneficiază nu doar fermierii, ci și comercianții de grâne, transportatorii auto, feroviari, fluviali și maritimi, precum și operatorii portuari. Exporturile de cereale pe Dunăre, canalele navigabile și prin portul Constanța au crescut exploziv în luna august.