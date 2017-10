Agricultura are fierbinţeli, iar guvernanţii, rău de sacoşă

Agricultura are fierbințeli, iar guvernanții, rău de sacoșă

Vremea bună se vede de dimi-neață, iar starea economiei se cunoaște la piață. Nu este nevoie să mergi până la sat, pentru a con-stata că legumicultura și pomicultura românească au dat-o, și anul ăsta, în bară. Este suficient să faci câțiva pași pe la tarabele zarzavagiilor din cartier, ca să constați că agricultura ministrului Decebal Traian Remeș a rămas de căruță în fața importurilor agro-alimentare. Leguma săracului – un lux Ieri, mercurialul fructelor și legumelor din piețele și hipermarket-urile Constanței se luase la întrecere cu alcoolul din termometre, semn că agricultura națională are fierbințeli. Și dacă nu ar fi abundența fructelor și legumelor aduse de aiurea, de peste mări și țări, probabil că masa mare a românilor n-ar reuși să pună, cu lunile, vitamine în gură. Noroc cu mecanismul importurilor, care contri-buie decisiv la reglarea raporturilor dintre cerere și ofertă și împiedică mercurialul să o ia razna. Chiar și în aceste condiții, prețurile sunt ridicate, pentru că, pe de o parte, producția internă este săracă, iar pe de altă parte, importurile nu sunt suficient de mari. La ora asta, roșiile (leguma săracului) din producția autohtonă se vând cu 2,25 lei, un preț exorbitant pentru marea masă a pensionarilor sau a salariaților plătiți la nivelul minim pe economie. Pentru pensionarul care trebuie să se descurce cu 250 – 300 lei pe lună, din care dacă îi rămân 50 – 100 de lei pentru alimente, după ce plătește toate angaralele obligatorii, varza, morcovul, cartoful și ceapa sunt produse de lux. Cu bloc-notes-ul la piață Am vizitat în cursul zilei de ieri, cu caietul de notițe și pixul în mână, două puncte comerciale de reper ale Constanței - o piață centrală și un hipermarket (ale căror nume le voi trece sub tăcere, pentru a nu le face publicitate gratuită). Prețurile afișate în galantare (exprimate în lei pe kilogram) și proveniența produselor (R - înseamnă România) erau următoarele: În piață Fructe: mere Italia - 3,80, prune Olanda - 6,50, prune R - 3, pere Argentina - 7, caise Grecia - 5, struguri Grecia - 6,50, piersici R - 3,50, vișine R - 8, pepeni galbeni R - 5,50; Legume: roșii R - între 2,25 și 3, castraveți R - 2,50, ardei gras R - între 2,50 și 4, capia R - 7, cartofi R - 1,50, varză albă R - 2, ceapă galbenă R - 2. La hipermarket Fructe: Mere Italia . 3,85, mere Slovenia . 2,79, pere Argentina . 5,49, pere Spania . 4,44, caise Grecia . 4,49, piersici Grecia . 3,33, pepeni verzi Ungaria . 0,74; Legume: ardei roșii Turcia . 6,44, ardei gras R . 4,49, dovlecei R . 1,99, castraveți R – 1,99, salată verde R . 2,22, roșii R . 2,09, morcovi Italia - 1,49, usturoi China . 8,99, gulii R . 1,49, ridichi roșii R - 1,29, vinete R - 3,19, varză roșie R - 2,49, ceapă galbenă Austria - 1,52, ceapă roșie Austria - 2,49, cartofi roșii Franța - 2,80, cartofi albi Franța – 2,80, cartofi noi R - 1,52, cartofi albi Grecia - 1,29. Un adevăr arhicunoscut După cum se constată din aceas-tă enumerare, atât pe așa zisa piață țărănească (care, în fapt, se aprovizionează din angrourile de la marginea orașului) cât și în hipermarket, importurile fac o concurență deșănțată legumelor și fructelor autohtone. Desigur, vina nu este a importatorilor, ci a agriculturii naționale. Prin prețurile ridicate, calitatea scăzută, dar, mai ales, prin oferta în cantități tot mai reduse, aceasta nu reușește să își păstreze segmentul de piață. În ciuda cheltuielilor mari de transport, produsele de import sunt în multe cazuri mai ieftine decât suratele din România. Aceasta explică de ce agricultura națională pierde compe-tiția chiar la ea acasă. E neproduc-tivă, are costuri prea mari, într-un cuvânt, e rudimentară. Acest ade-văr, piața ni-l repetă, zi de zi, nouă, muritorilor de rând. După cât de prost au gestionat până acum des-tinele agriculturii, guvernanții ro-mâni demonstrează că nu dau prin piață. Săracii, au rău de sacoșă! 