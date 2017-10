Agricultura arde, statul se piaptănă

Seceta este un factor important în creșterea populației de ploșnițe a cerealelor. În județul Constanța, există culturi de grâu compromise din cauza numărului mare de dăunători. Statul a ajutat insuficient sectorul și acest lucru se va vedea la recoltare. „Nu există atacuri de lăcuste, însă județul se confruntă în acest început de vară cu un alt dăunător: ploșnița cerealelor. Populația de dăunători a înflorit în zonele netra-tate și, din păcate, este prea târziu, pentru a mai face ceva”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” directorul Unității Fitosanitare Constanța, Onoriu Bârsu. Cele mai multe culturi de cereale invadate de ploșniță sunt din zona Istriei și Sinoe. Deficitul de umiditate și temperaturile ridicate intensifică atacul ploșnițelor. Primăvara, la temperaturi de peste 10 grade Celsius, dăunătorii ies din hibernare și zboară în culturile de cereale. Numărul maxim de insecte pe culturi se înregistrează spre sfârșitul lunii mai. Adulții se hrănesc înțepând frunzele, tulpinile și boabele plantelor. Boabele atacate sunt zbârcite și deformate, poartă urmele înțepăturilor sub forma unor puncte negre, înconjurate de o zonă decolorată. Calitatea producției este mult diminuată. Subvenționarea insuficientă a tratamentelor fitosanitare din acest an a rezultat într-un atac fără precedent al ploșnițelor, nemaivăzut în ultimii 15 - 16 ani, conform fermierilor locali. „În 2009, statul a subvenționat foarte puțin tratamentele împotriva dăunătorilor, doar pentru aproximativ 24.000 de hectare de culturi înființate pentru semințe. Fermierul a trebuit să plătească în totalitate închirierea avionului și combustibilul pentru răspândirea insecticidului. Producătorii agricoli n-au avut resursele financiare disponibile și din această cauză au rămas mai multe zone netratate, unde populația de ploșnițe a înflorit”, a explicat Onoriu Bârsu. Directorul a mai precizat că unitatea pe care o conduce nu are ce face și că poate răspunde doar solicitărilor din partea agricultorilor. „Am trimis și buletine de avertizare la ministerul Agriculturii, procedura standard atunci când sunt semnalate asemenea probleme”, a mai spus directorul executiv al Unității Fitosanitare Constanța. La minister însă, liniște! Ministrul Ilie Sârbu nu știe de vreo solicitare pentru declararea județului ca zonă calamitată. „Mie cel puțin, nu mi s-a adus la cunoștință de solicitarea zonei de a fi declarată calamitată. Știu că zona este printre cele mai afectate de secetă, alături de Vaslui, Galați sau Brăila. Vom analiza situația în perioada următoare”, a afirmat Ilie Sârbu. În această situație, seceta și dăunătorii adâncesc criza din domeniu și ne întrebăm ce rol mai au instituțiile statului, dacă nu să ajute operatorii din sistem, atunci când aceștia au cea mai mare nevoie.