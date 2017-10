Agricultura a dat chix. Producţii la jumătate anul acesta, la grâu şi orz

Agricultura a dat chix. Producții la jumătate anul acesta, la grâu și orz

Așa după cum mulți se așteptau, 2012 nu este un an prea grozav pentru agricultorii constănțeni care au semănat grâu și orz. Directorul Di-recției pentru Agricultură Constanța, Paraschiva Bobe, a precizat, la deschiderea Expoagroutil - cea mai mare expoziție din provincie dedicată agricultorilor, că potrivit informațiilor și semnalelor primite din județ, anul acesta producția de grâu la hectar nu va trece de două tone, iar cea de orz poate puțin peste 2.200 de kilograme la hectar, asta în condițiile în care avem terenuri de clasa a treia, cu un grad de fertilitate destul de bun: „Culturile de toamnă nu au producții spectaculoase. Din semnalele pri-mite din județ, mai mult de două tone de grâu la hectar nu se fac, iar la orz puțin peste 2.200. Sunt pierderi mari din cauza înghețului”.Potențialul de producție, în lipsa unor fenomene naturale care să afecteze sămânța sau planta, este în județul Constanța de până la 4.200 de kilograme de grâu pe hectar neirigat, potrivit directorului Direcției pentru Agricultură. Paraschiva Bobe a precizat însă că avem fermieri care, în anii buni, sar și de 5.000 de kilograme la hectar. Sunt diferențe însă foarte mari între zone. În partea de nord a județului, în Hârșova - Saraiu, de exemplu, producțiile sunt în fiecare an mult mai mici decât în restul județului, dar asta în special în cazul agricultorilor care din punct de vedere tehnologic stau foarte rău.Referitor la evenimentul dedicat agricultorilor, Expoagroutil, ce se află în plină desfășurare în Mamaia, în parcarea Teatrului de Vară, și la care Direcția Agricolă Constanța este coorganizator, Paraschiva Bobe speră ca numărul contractelor semnate să crească față de anii trecuți: „Sper ca anul acesta să avem mai multe contracte semnate decât anul trecut. Expozanții au venit cu multe utilaje mai mici, iar în plus, pentru fermierii mari, am văzut, de exemplu, un cântar care poate fi dus în câmp, pentru a putea fi cântărită acolo producția”.Județul Constanța are la ora aceasta, potrivit Direcției Agricole, o suprafață arabilă de 484.000 de hectare, cea agricolă fiind de 563.000, de care îngrijesc 9.200 - 9.500 de fermieri. „Suprafață nelucrată pot spune că aproape nu avem. Sunt doar 7.000 de hectare”, a precizat Paraschiva Bobe.