Agricultorii mizează mai mult pe Dumnezeu decât pe irigaţii

Agricultorii mizează mai mult pe Dumnezeu decât pe irigații

Ştire online publicată Miercuri, 02 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De la an la an, tot mai puțini agricultori din județul Constanța încheie contracte pentru irigații cu Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (ANIF), Sucursala Dobrogea. Marele șoc ce a produs o scădere bruscă a numărului celor care preferau să nu stea doar în baza ploilor s-a produs anul trecut. Eliminarea subvențiilor de stat, începând cu 2010, pentru prestarea serviciilor de irigații (exploatare, întreținere și reparații) a determinat o scădere cu 60% a suprafețelor contractate, fapt ce poate explica și numărul mic de contracte multianuale încheiate inclusiv pentru sezonul de irigații 2011. Veronica Petrișoaia, purtătorul de cuvânt al ANIF Sucursala Dobrogea, inginer în cadrul Serviciului Contracte Relații cu Clienții Marketing, a precizat că, în județul Constanța, au fost încheiate până în prezent 14 contracte multianuale pentru prestarea serviciilor de irigații, cu tot atâtea organizații, pentru o suprafață de doar 9.500 ha. Scăderea este una semnificativă, comparativ cu anul 2009, când, la nivelul Dobrogei, suprafața contractată era de peste 34.000 ha. Chiar și față de anul trecut, când deja agricultorii rămăseseră fără subvenții, se înregistrează o nouă scădere a numărului de hectare ce vor fi irigate, cu peste 1.300. Constănțenii mai au totuși la dispoziției mai bine de trei săptămâni pentru a încheia contracte cu ANIF. „Termenul limită pentru încheierea contrac-telor multianuale de către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și achitarea avansului minim de 20% din valoarea tarifului anual pentru sezo-nul de irigații 2011 este 28 februarie”, a explicat Veronica Petrișoaia. Tarifele acestea de livrare a apei nu sunt însă ușor de suportat de constănțeni. Cei mai norocoși sunt agricultorii ce au culturi în zona Carasu - Mihail Kogălniceanu - Lacul Tașaul, ce trebuie să achite în acest an 196 lei pentru 1.000 mc de apă. Urmează, printre zonele cu prețurile cele mai accesibile, amenajările Carasu CDMN Sud, cu 314 lei/1.000 mc, Orezărie Hârșova, cu 334 lei/1.000 mc, Carasu - Galeșu - minimum 368 lei, maximum 921 lei/1.000 mc, Carasu - Basarabi - 762 lei/1.000 mc și Sinoe - 987 lei/1.000 mc. Se poate însă și mai scump de atât. Amenajarea cu cea mai scumpă apă pentru irigat este Carasu - Nicolae Bălcescu, unde, pentru 1.000 mc de apă, agricultorii trebuie să achite nu mai puțin de 990 lei. Anca CHICU