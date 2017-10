Agenţiile locale de turism au scos profit de-o vacanţă

Agențiile locale de turism au scos profit de-o vacanță

Sezonul estival 2007 a fost unul extrem de profitabil pentru agențiile de turism constănțene. Deși în primăvara acestui an prognozele erau mai mult decât apocaliptice, pe principiul „cum-necum”, românii s-au înghesuit în hotelurile de pe litoral, menținând un grad de ocupare de peste 90% în majoritatea timpului. În plus, a crescut și numărul localnicilor cu posibilități financiare peste medie, care își permit să își petreacă vacanța în locații exotice. În plus, aproape toate pachetele pentru sărbătorile de iarnă din acest an au fost epuizate, situație similară cu cea din 2006. Cu alte cuvinte, nu este de mirare că agențiile de turism au terminat anul cu un profit mai mult decât satisfăcător. Clasamentul agențiilor de turism, potrivit Topului CCINA: A. Microîntreprinderi 1. Mistral Voyage SRL (profit 580.932 lei, 8 salariați) 2. Contur Travel SRL (profit 181.638 lei, 3 salariați) 3. Triumph Comtur SRL (profit 119.079 lei, 5 salariați) 4. Aqua Voyage SRL (profit 12.475 lei, 2 salariați) 5. Mamaia Tours International SRL (profit 90.508 lei, 5 salariați) B. Întreprinderi mici 1. Dacia Tour SA (profit 381.177 lei, 38 salariați) 2. Latina SA (profit 196.791 lei, 18 salariați) 3. Gamma Touristic and Trade SRL (profit 153.679 lei, 14 salariați)Sezonul estival 2007 a fost unul extrem de profitabil pentru agențiile de turism constănțene. Deși în primăvara acestui an prognozele erau mai mult decât apocaliptice, pe principiul „cum-necum”, românii s-au înghesuit în hotelurile de pe litoral, menținând un grad de ocupare de peste 90% în majoritatea timpului. În plus, a crescut și numărul localnicilor cu posibilități financiare peste medie, care își permit să își petreacă vacanța în locații exotice. În plus, aproape toate pachetele pentru sărbătorile de iarnă din acest an au fost epuizate, situație similară cu cea din 2006. Cu alte cuvinte, nu este de mirare că agențiile de turism au terminat anul cu un profit mai mult decât satisfăcător. Clasamentul agențiilor de turism, potrivit Topului CCINA: A. Microîntreprinderi 1. Mistral Voyage SRL (profit 580.932 lei, 8 salariați) 2. Contur Travel SRL (profit 181.638 lei, 3 salariați) 3. Triumph Comtur SRL (profit 119.079 lei, 5 salariați) 4. Aqua Voyage SRL (profit 12.475 lei, 2 salariați) 5. Mamaia Tours International SRL (profit 90.508 lei, 5 salariați) B. Întreprinderi mici 1. Dacia Tour SA (profit 381.177 lei, 38 salariați) 2. Latina SA (profit 196.791 lei, 18 salariați) 3. Gamma Touristic and Trade SRL (profit 153.679 lei, 14 salariați)