Agenţii economici îşi pregătesc sicriul, crucea şi tămâia

Agenții economici își pregătesc sicriul, crucea și tămâia

„De un an de zile ne luptăm cu tot felul de scenarii fiscale. Mă întreba cineva ce fac oamenii de afaceri. I-am răspuns că oamenii de afaceri fac simulări în legătură cu toate experimentele fiscale ce se aruncă în spațiul public, fie că vorbim de impozitul pe cifra de afaceri, impozitul pe gospodărie, TVA defalcat, taxă de solidaritate și multe altele”. Declarația a fost făcută de Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și al CCINA Constanța, cu prilejul lansării Topului societăților comerciale din județul Constanța pe anul 2016. Ea exprimă stresul teribil în care trăiește mediul de afaceri din România.v v vDar să vedem ce spun agenții economici înșiși. Pentru aceasta vă propun să analizăm rezultatele sondajului de opinie realizat de Consiliul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Private din România (CNIPMMR), în perioada 19 - 27 octombrie 2017. Inițiatorii studiului au dorit să evalueze impactul transferului contribuțiilor sociale de pe umerii angajatorilor în spinarea angajaților.Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 748 de agenți economici, din care: 37,7% microîntreprinderi, 20,8% întreprinderi mici, 17,5% întreprinderi mijlocii, 13,1% întreprinderi mari și 10,9% alte forme juridice.Dintre cei 748 de agenți economici, 82% s-au declarat împotriva adoptării acestei măsuri fiscale.Potrivit studiului, transferul contribuțiilor va avea atât efecte pozitive, cât și consecințe negative. 50% dintre respondenți consideră că bugetul de stat va avea de câștigat, întrucât va încasa mai multe venituri în urma creșterii salariilor brute, a amenzilor etc. Alți 39% apreciază că nu va exista niciun efect pozitiv. În schimb, 83,3% dintre respondenți sunt convinși că transferul contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați va avea efecte negative. Printre acestea sunt menționate următoarele: creșterea birocrației pentru angajator, prin încheierea de acte adiționale la toate contractele individuale de muncă (69,6% dintre respondenți); scăderea salariilor nete (67,6%); cheltuieli suplimentare privind actualizarea programelor informatice (64,8%); creșterea amenzilor urmare a creșterii salariului minim (59,7%); creșterea fiscalității asupra unor categorii de contribuabili - PFA, pentru drepturile de autor, veniturile din chirii etc. (48,3%); altele (10%).Întrebați dacă sunt de acord cu introducerea unei taxe de 2% din fondul de salarii plătit de angajator, 98% dintre respondenți au declarat că nu sunt de acord.În cursul acestei săptămâni a fost realizat un nou sondaj, referitor la creșterea salariului minim pe economie, la care au răspuns 400 de întreprinzători privați. Dintre aceștia, 82,9% au declarat că nu au capacitatea de a mări salariul minim, 60% au spus că vor disponibiliza oameni ca urmare a acestei măsuri și peste 90% au spus că nu pot mări salariul minim cu mai mult de 100 de lei.v v vLa rândul lor, sindicatele acuză așa-zisa „revoluție fiscală” a Guvernului Tudose. Marile confederații au înaintat petiții, au dat comunicate, au pichetat prefecturile și au organizat mitinguri și marșuri de protest. Mai radicală, CNSLR-Frăția a început să strângă semnături pentru declanșarea grevei generale în economie.Reacții au venit și din partea Președinției. Experimentele Guvernului Tudose au fost etichetate, în mai multe rânduri, de președintele Klaus Iohannis, ca fiind „o țopăială fiscală”.În ciuda opoziției generale, coaliția guvernamentală PSD - ALDE merge mai departe. Este decisă să calce peste cadavre și să își ducă până la capăt diabolicul proiect fiscal.v v vVineri, 3 noiembrie 2017, ar fi trebuit să aibă loc o ședință de guvern extraordinară, pentru a fi aprobate măsurile fiscale incriminate de sindicate, mediul de afaceri și Președinție. În ultima clipă a fost amânată pentru luni, 6 noiembrie, pe motiv că nu au fost obținute încă toate avizele necesare. Gurile rele spun că, de fapt, aprobarea „revoluției fiscale” a fost amânată pentru a fi la doar o zi distanță de data de 7 noiembrie, când comuniștii sărbătoresc centenarul revoluției bolșevice.