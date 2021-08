Agenţii economici, în vizorul autorităţilor. Prefectul Constanţei atrage atenţia! „Se vor intensifica controalele”

La finalul întâlnirii, prefectul, directorul DSP, Cristina Schipor şi inspectorul şef al IPJ, chestor Constantin Adrian Glugă au susţinut o conferinţă de presă în faţa sediului Instituţiei Prefectului. „Motivul şedinţei a fost trendul crescător al ratei de incidenţă la nivelul judeţului Constanţa şi contextul în care se înregistrează acest trend. Chiar dacă rata de incidenţă este încă cu zero în faţă, astăzi este 0,12 la nivel de judeţ şi 0,18 la nivelul municipiului Constanţa şi numărul infectărilor zilnice este în creştere, precum şi numărul persoanelor internate este în creştere din cauza COVID-19. Nu trebuie să aşteptăm ca rata de incidenţă să crească şi trebuie să acţionăm în consecinţă”, a declarat Silviu-Iulian Coşa, prefectul judeţului Constanţa.În acest sens, CJSU a votat o nouă Hotărâre nr.112 prin care se vor lua o serie de măsuri în perioada următoare. Totodată, judeţul Constanţa a fost încadrat în limita de incidenţă cumulată la 14 zile mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori. Printre măsurile care se vor lua se numără, în primul rând, intensificarea controalelor privind respectarea prevenţiei în locurile publice, aglomerate, în mijloacele de transport în comun, în locuri publice închise, dar şi în locurile unde se desfăşoară spectacole, festivaluri, întruniri publice, procesiuni ş.a.m.d. De asemenea, s-a pus în vedere comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, ca pe o perioadă de 14 zile, să adopte prin hotărâre şi să monitorizeze respectarea condiţiilor privind autorizarea desfăşurării unor astfel de manifestări sportive, culturale sau religioase conform HG nr.730/2021. Pentru a spori gradul de vaccinare, s-a dispus comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă să ia legătura cu toate localităţile administrate să se asigure că cei din primării comunică populaţiei importanţa vaccinării şi să asigure un spaţiu de vaccinare.Şi Poliţia constănţeană se alătură campaniei de intensificare a măsurilor de prevenţie împotriva COVID-19, mai ales că în aceste zile, pe litoral sunt peste 300.000 de turişti, adică „încă un judeţ, în judeţul Constanţa” după cum spunea chestorul Adrian Glugă. „Am început să discutăm cu operatorii economici, practic am reluat acele instruiri de prevenire. Acţionăm în această perioadă cu 270 de poliţişti, zilnic la nivelul întregului judeţ şi am intensificat activităţile de control în transportul în comun, cluburi, terase, discoteci, mai ales pe litoral. În weekend suntem nevoiţi să aplicăm cele mai multe amenzi mai ales operatorilor economici care nu respectă măsurile sanitare: purtarea măştii, distanţarea, lipsa dezinfectanţilor. Ne pregătim în această perioadă de organizarea de evenimente, concerte împreună cu colegii de la jandarmerie, şi facem un apel pe această cale ca toţi operatorii economici să respecte legislaţia să nu fie pasibili de dosare penale privind zădărnicia combaterii bolilor”, a transmis chestorul Glugă.La nivelul judeţului Constanţa sunt alocate 200 de paturi pentru pacienţii COVID-19. În aceste 200 de paturi intră şi paturile de ATI şi cu oxigen. „La momentul acesta avem puţini pacienţi internaţi, dar în funcţie de incidenţă vom reveni la unităţile sanitare care au fost dedicate în a trata pacienţii de coronavirus, Spitalul de Boli infecţioase, de pneumologie, Spitalul Judeţean, cel din Medgidia, Mangalia. Astăzi avem 24 de persoane pozitive care sunt turişti, de aceea fac apel, dacă au cel mai mic indiciu că ar fi infectat cu acest virus să renunţe la concediu, sau acasă să-şi facă un test şi să fie responsabili”, a spus directorul DSP Constanţa. „Sunt şapte persoane confirmate cu tulpina Delta care este foarte contagioasă. Din cele şapte, şase erau nevaccinate”, a adăugat Cristina Schipor. La ora actuală, în judeţul Constanţa rata vaccinării este de 30%, chiar dacă se vaccinează 700 de persoane/zi numărul este foarte mic, mai ales că se va termina perioada estivală iar singura speranţă de a ţine virusul SARS CoV-2 la distanţă este imunizarea.