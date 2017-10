Agenţii economici din Constanţa acuză: "Suntem ruinaţi cu noile impozite"

6

@5 dan si 1 cetatean

Sunt unul din cei foarte multi oameni care trudesc din greu pentru a mentine pe linia de plutire afacerea. Eu unul muncesc alaturi de alti 8 colegi angajati. De 11 ani platim tva, impozit pe profit sau venit, impozit pe munca, taxa de liniste, taxa pe te miri ce... si in final taxa pe dividende, atat cat raman. Sa stiti ca uneori imi vine sa renunt sa strang toate utilajele si sa le dau foc in piata mare. M-am saturat de coruptie si incompetenta. Am uitat sa va spun ca daca esti corect si-ti platesti toate darile, daca nu-ti bati joc de angajati si esti corect fata de colaboratori nu-ti ramane mai nimic. Eu unul in 11 ani nu am reusit decat sa traiesc modest si sa ma bucur de 2 concedii a cate 7 zile petrecute in tara. Nu mi-am permis mai mult, nu am putut mai mult. Orasul Constanta este sufocat de mafie. Daca nu joci cu ei, te chinui sau inchizi. Cretinii din sistem nu au inteles nimic. Sa-i fereasca Dumnezeu de o rascoala .... eu am ajuns la capat. NU MAI POT!