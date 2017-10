Agenţii economici constănţeni vor plăti taxe arbitrale mai mici, din 2010

În cazul unui litigiu comercial,

Agenții economici constănțeni vor plăti taxe arbitrale mai mici, din 2010

Arbitrajul comercial a devenit o metodă din ce în ce mai populară pentru rezolvarea disputelor contractuale dintre părți. În actualul context socio-economic, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a decis modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial și Maritim, precum și a regulilor de procedură și a normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale. Arbitrajul comercial are în vedere soluționarea litigiilor comerciale, evaluabile în bani, care presupun existența unor neînțelegeri privind validitatea și interpretarea contractului, executarea (neplata unei facturi) sau desființarea unui contract comercial. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2010, taxele arbitrale vor fi semnificativ reduse pentru litigiile soluționate de Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța. La litigiile pentru sume mari de bani, cheltuielile arbitrale vor fi sub nivelul taxelor judiciare de timbru practicate de către instanțele judecătorești. „De exemplu, la un litigiu privind suma de 100.000 lei, taxa arbitrală este în cuantum de 3.570 lei cu TVA inclus, față de 3.611 lei taxa judiciară de timbru, practicată de instanțele judecătorești. De asemenea, la un litigiu cu o valoare de 350.000 lei, taxa arbitrală este de 5.960 lei cu TVA, față de 7.611 lei taxa judiciară de timbru. Cu cât valoarea litigiului este mai mare, cu atât diferența dintre valoarea taxelor arbitrale și cele judiciare crește. În cuantumul taxelor arbitrale sunt incluse și onorariile arbitrilor”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Ruxandra Serescu, directorul Direcției Juridice și de Arbitraj din cadrul CCINA Constanța. Firmele membre CCINA vor beneficia de reduceri ale taxelor arbitrale, în funcție de nivelul de cotizație pentru care au optat. „Pe lângă facilitățile cu privire la soluționarea litigiilor comerciale, ce constau în confidențialitate și rapiditate, la litigiile cu valori mari, taxele arbitrale pot fi achitate eșalonat în trei rate, pentru a veni în sprijinul agenților economici afectați de criză”, a explicat Ruxandra Serescu. Termenul de soluționare a unui litigiu pe această cale este de cinci luni, iar hotărârea pronunțată de tribunalul arbitral are puterea unei hotărâri judecătorești definitive și poate fi executată silit. Pentru a putea recurge la soluționarea unui litigiu pe calea arbitrajului comercial, agentul economic trebuie să introducă în contractul comercial o clauză de genul „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract va fi soluționat de Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim din cadrul CCINA Constanța”.