Agenţii de turism şi hotelierii pe de litoral şi din Deltă şi-au dat întâlnire la Eforie

Agenții de turism și hotelierii pe de litoral și din Deltă și-au dat întâlnire la Eforie

La Eforie Nord începe astăzi Târgul de Turism „Bursa Litoral - Delta Dunării 2012”, cel mai important eveniment de contractare a bazei hoteliere pentru sezonul 2012.Deschiderea oficială are loc la ora 11.00, iar între 11.00 - 12.30 se acordă premiile și trofeele Asociației Litoral - Delta Dunării, pe anul 2011.Activitățile de astăzi continuă cu seminarul „Sisteme de management al calității și al siguranței alimentului în turism”, prezentat de Mihael Chircor - SGS România, ce are loc începând cu ora 13.00, iar între 15.00 - 17.00 se desfășoară întâlnirea de lucru hote-lieri - agenții de turism, de asemenea în incinta Hotel Europa, gazda acestui eveniment.Ziua se încheie la Restaurant Nunta Zamfirei, acolo unde, de la ora 20.00, are loc „Balul Litoralului”.În plus, reprezentanții tour-operatorilor vor beneficia, vineri, de un Info Tur în Delta Dunării, pentru familiarizarea acestora cu potențialul turistic al Deltei. Se pleacă spre inima Deltei Dunării printr-o zonă deosebită, cuprinsă între brațul Sf. Gheorghe și brațul Sulina, pe traseul Murighiol, Dunărea veche, canal Uzlina, lac Uzlina, lac Isac, lac Isaccel, canal Litcov, canal Ceamurlia, canal Caraorman și braț Sulina.În plus, este inclusă în program și o deplasare pe un hotel plutitor, dar și alte activități de genul acesta, tocmai pentru ca, pe viitor, agenții de turism să poată promova, în cunoștință de cauză, această zonă deosebită.