Agenţie de turism acuzată de fraudă, închisă de Ministerul Turismului

Ai crezut, ți-am luat banii!

Agenție de turism acuzată de fraudă, închisă de Ministerul Turismului

Criza a înmulțit numărul cazurilor de fraudă și „țepe” trase românilor, în sectorul serviciilor de turism. Este și cazul agenției „Romina Travel” din Constanța, care a fost închisă de luni, pentru numeroasele acuzații de eliberare a unor vouchere fără acoperire, atât din partea clienților, cât și din partea Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT). „Mai multe familii au achitat sejururi în Halkidiki și Thassos (Grecia), la începutul lui mai 2009, și s-au trezit cu niște vouchere fără acoperire. Adică am primit hârtiile, dar la hotel nu era nicio rezervare. Noroc că am descoperit la timp. Am dat în judecată agenția, pentru a ne recupera banii”, a reclamat o clientă a firmei „Romina Travel”, Melania Stan din Constanța. Cazul nu este singular, zeci de astfel de plângeri existând în cazul agenției de turism, potrivit directorului ANAT, regiunea sud - est, Cristian Bărhălescu. „Cunosc cazul, am pomenit de el și la Consiliul Consultativ al Ministerului Turismului. Zeci de sesizări din partea turiștilor, procese câștigate în instanță împotriva agenției, acesta este bilanțul din 2009. Am primit numeroase plângeri de la hoteluri din Bulgaria, Grecia, din cauza faptului că Romina Travel nu și-a plătit obligațiile financiare. M-au sunat părinți cu copii de la liceul Ovidius, care au plecat la Paris și nu mai au cu ce să vină în România, zeci de persoane care trebuiau să plece în Turcia sau Mexic, însă cazările și biletele de avion nu erau valabile, deși au plătit sume consistente de bani. Din păcate, nu am cum să-i ajut, agenția nu a fost niciodată membră ANAT”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Bărhălescu. Tarifele mici au atras clienții Cum a ajuns firma să păcălească atâta lume? Prin practicarea unor prețuri substanțial mai mici decât concurența. Practic, oferea clienților sejururi în Thai-landa sau alte locuri exotice, de o săptămână până la zece zile, la prețuri de 700 - 1.000 de euro. Și așa a ajuns ca agenția de turism „Romina Travel” să „țepuiască” pe rând furnizorii de servicii turistice, precum și clienții săi. Practic, societatea nu plătea serviciile turistice externe. „Licența de desfășurare a activității o are de aproximativ un an. ANAT a sesizat Ministerul Turismului, de problemele pe care le-a avut de-a lungul timpului administratorul societății, însă până la urmă, ministerul de resort a acordat licența, doar pentru faptul că cel care administrează firma are un brevet obținut în urma a patru ani de facultate sau a practicat meseria de ghid un număr de ani. Legislația e mult prea permisivă”, a precizat directorul ANAT, regiunea sud - est. Și Ministerul Turismului (MT), preocupat mai mult de cifre, a mușcat din momeală, doar ca să dea bine la numărătoare. „Sigur, Ministerul Turismului are în prezent 3.000 de agenții licențiate. Însă, 1.000 nu mai există, din cauza crizei. Aproximativ 800 de agenții asigură practic 80% din cifra de afaceri totală a sectorului”, a mai spus Cristian Bărhălescu. Mai bine mai târziu decât niciodată MT a auzit într-un final strigătele clienților „țepuiți” și ale ANAT-ului și s-a hotărât să ancheteze cazul. „Luni, am trimis o echipă pentru a verifica agenția de turism. Am văzut situația și am sesizat atât Inspectoratul General de Poliție, cât și Garda Financiară din Constanța, pentru a întocmi un dosar penal. Zilele următoare vom anula licența de funcționare. Știu că agenția are o poliță de asigurare pentru astfel de cazuri, însă nu cred că valoarea poliței va acoperi despăgubirile cerute de clienți și furnizori “, a afirmat Adrian Netedu, șef la echipa de control, din cadrul MT. Și într-adevăr, agenția este închisă. La intrarea în sediu, pe lângă afișele de publicitate este postat mesajul „Activitate suspendată două zile, pentru anchetă. Rugăm, reveniți miercuri”. Managerul agenției de turism „Romina Travel”, Magda Dumitrescu nu a putut fi găsită la telefon, pentru a comenta situația în care se află. Numărul mare de sesizări și întârzierea anulării licenței nu ne aduc decât la vorbele președintelui Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, cu privire la acest caz: „Cei care își permit să greșească de prea multe ori, au un spate”. Însă, de data aceasta, „spatele” nu a mai reușit să o salveze pe Magda Dumitrescu. Legislația, bat-o vina! Dacă legislația nu este schimbată, situația riscă să scape de sub control. „De la începutul anului, numărul de astfel de agenții s-a înmulțit. Într-adevăr, legislația este permisivă, însă suntem deciși să o schimbăm, iar licența de funcționare să fie obținută de oamenii care vor să facă treabă în turism. Astfel de cazuri afectează serios imaginea României”, a mai declarat Adrian Netedu. „Normal, dacă tragi asemenea țepe, brevetul trebuie anulat, iar administratorului să i se interzică dreptul de a mai profesa în domeniu. La noi, îți este închisă agenția, mai deschizi una alături și continui să tragi în continuare țepe”, a concluzionat Cristian Bărhălescu.