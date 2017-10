AGA „Petromin” a „evadat“ din statul de drept

În numele statului român, pe care îl reprezintă la CNM „Petromin”, AVAS a reușit performanța de a scoate adunare generală a acționarilor companiei în afara cadrului normativ. În ediția de ieri a ziarului am relatat pe larg manoperele contra legii operate de acționarul majoritar, care au stârnit protestul acționarilor minoritari persoane fizice și i-au împiedicat să participe la vot în condițiile Legii societăților comerciale și ale statutului CNM „Petromin”. În afara legii Minoritarii au sesizat faptul că sunt încălcate prevederile privind convocarea adunărilor generale, revocarea și numirea directorilor, că mandatul reprezentantului AVAS în AGA este contrar ordinii de zi și reglementărilor privind societățile comerciale. Nemulțumirea și indignarea lor nu au fost stârnite de faptul că Pavel Fronea a fost debarcat de la conducerea companiei și că, prin votul acționarului majoritar a fost ales Gabriel Monea în fruntea consiliului de administrație. Ei nu au con-testat dreptul AVAS de a-l demite pe Fronea, chiar dacă acesta are un contract de mandat perfect legal, iar proba prezentată în AGA demonstrează că motivul invocat la revocare este mincinos. Ei au cerut doar ca decizia să fie legală, luată printr-un vot legal, care să nu poată fi atacat în instanță și să ducă la sancționarea CNM „Petromin” cu plata unor despăgubiri usturătoare. Stil cu copyright Cele întâmplate la „Petromin” fac parte din stilul de lucru al AVAS, fost AVAB, fost FPS. Conducerea instituției a fost ținută la curent cu derularea evenimentelor din AGA, dar în ciuda sfatului primit de a se organiza o nouă adunare, în condițiile legii, a dispus, fără ezitare, continuarea simulacrului de ședință. Putea oare instituția statului român să renunțe la comportamentul arogant și abuziv manifestat de la nașterea sa și până în prezent? Șirul de falimente din economia de stat, potopul de privatizări cu cântec, dosarele de urmărire penală cu care s-au căpătuit atâți privatizatori șefi, de la centru și din județe, mulțimea de contestații în justiție făcute de acționarii minoritari și de participanții la licitații, grevele salariaților, revoltele disponibilizaților și protestele sindicatelor au înnegrit cartea sa de vizită. Torpilorul național În cazul flotei naționale, FPS-ul (rebotezat pentru a i se albi imaginea) a avut rolul de torpilor. În adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței către Administrația Prezidențială, nr. 701731/15.07.2002, sunt enumerate printre „principalele cauze care au contribuit la degradarea flotei maritime”: „retragerea totală a statului de la susținerea intereselor maritime naționale, inclusiv efectele Hotărârii 740/1990, prin care construcțiile de nave începute deja au fost excluse de la cheltuielile de capital din buget; lipsa unui program legislativ adecvat care să permită mișcarea flotei maritime pe piețele maritime din perspectiva legislației internaționale și care să faciliteze practicile uzuale din acest domeniu; faptul că, în toamna anului 1993, flota maritimă românească a fost trecută din subordinea Ministerului Transporturilor în administrarea FPS, ca acționar majoritar. Lipsa de pricepere a acționarului principal, FPS, în domeniul shipping-ului, fapt care a dus la întârzierea unor hotărâri cu luni de zile, timp în care piața a evoluat negativ, datoriile au crescut etc. De asemenea, faptul că în AGA și consiliile de administrație ale companiilor de navigație maritimă nu a existat nici un reprezentant al Ministerului Transporturilor; lipsa unei strategii naționale privind flota maritimă.“ Un altfel de „dosar flota” Rezultatul administrării flotei de către FPS este pierderea unui parc de 301 nave maritime, cu o capacitate de transport de 6.185.000 tdw, falimentul companiilor de navigație „Navrom“ și „Romline”. Iar acum, umbra celei ce a fost strălucitoarea „Petromin”, singura care le mai amintește românilor că au avut o flotă națională cu care se mândreau, este împiedicată să renască. Privatizarea ei a fost trântită de AVAS printr-o licitație ce a ajuns în instanță, iar conducerea sa, care s-a zbătut să salveze navele „Kavo Matapas“ și „Kavo Maleas” de colții ruginii, pentru a le pune în exploatare, este mătrășită. De un proces privind flota este nevoie, dar nu de un simulacru politic, așa cum s-a încercat, vreme de peste un deceniu, să se pună în operă. Este necesară o judecată dreaptă care să stabilească rolul jucat de fiecare factor de decizie din FPS, AVAB, AVAS în scoaterea României de pe harta flotelor maritime ale Mării Negre și ale lumii, prin incompetență, prostie, lene, interes și abuz. Cum e turcu’ e și pistolul! Față de apocalipsa flotei naționale, faptele petrecute la recenta adunare generală a acționarilor de la „Petromin” sunt mărunte. Așa este, dar nu trebuie uitat că forța care a distrus parcul de 301 nave maritime ale României este structurată din mii și zeci de mii de asemenea mărunțișuri. Adunarea acționariatului din „Petromin” s-a sustras domniei legii, a evadat din statul de drept. Meritul pentru această sfidare îi revine tocmai statului român, reprezentat de AVAS. Dar de ce să ne mirăm că într-o oarecare companie de navigație, legea este terfelită de o autoritate, când la nivel guvernamental se practică încălcarea Constituției?