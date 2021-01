Află câţi români lucrează la stat

În noiembrie 2020, 1.245.578 de persoane ocupau posturi în instituţii şi autorităţi publice din România, informează Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Din aceştia, 64% lucrau în administarţia publică centrală, din care 593.441 de posturi erau finanţate integral de la bugetul de stat. Ministerul Educaţiei are cei mai mulţi angajaţi, respectiv 287.908, urmat de Ministerul Afacerilor Interne cu 125.487 de posturi, Ministerul Apărării Naţionale are un număr de 74.129 de salariaţi, Ministerul Finanţelor Publice are 24.745 şi pe ultimul loc se află Ministerul Sănătăţii cu 17.877 de angajaţi. În noiembrie, în administraţia publică locală lucrau, 446.989 de persoane, dintre care 276.277 în instituţii finanţate integral din bugetele locale şi 170.712 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii.