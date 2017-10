Aferim! Turcii au deschis 600 de firme în judeţul Constanţa

Aferim! Turcii au deschis 600 de firme în județul Constanța

Constanța are peste 20.000 de agenți economici, dar numai 600 sunt membri ai Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA). Pentru a afla ce înseamnă instituția camerală și care sunt beneficiile de care se pot bucura oamenii de afaceri din partea ei, ne-am adresat președintelui CCINA, Mihai Daraban. - Domnule președinte, câți membri are CCINA? - Noi avem în jur de 600 de membri cu cotizația la zi. Cu cei care au întârziat să-și plătească cotizația, probabil numărul ar fi dublu. Ceea ce este important este că acești membri pe care îi avem reprezintă cam 90% din PIB-ul județului. Principalii jucători economici ai județului sunt membri la Camera de Comerț. - Ce valoare au cotizațiile acestora? - Cea mică este de 600 lei, pe an, iar cea maximă, de 4.000 lei. Sunt patru pachete, de 600 lei, 1.200 lei, 2.400 lei și 4.000 lei. Aceste cotizații de care v-am spus reprezintă 3,5% din cifra de afaceri a Camerei de Comerț. Este o cifră pe care eu le-o comunic des colegilor din conducerea Camerei, din adunarea generală, pentru că și eu, înainte să vin la conducerea Camerei, aveam impresia că această instituție trăiește pe banii agenților economici, din cotizații. Când am văzut că de fapt este o autofinanțare în proporție de aproape 97% am rămas puțin blocat. - Care este domeniul de activitate cel mai des întâlnit în rândul membrilor? - Categoric, sfera comerț - servicii are cei mai mulți membri, dar nu și ca PIB, ca cifră de afaceri în economia județului. - Dar ca PIB? - Bineînțeles, când spui că ai membru la cameră pe Rompetrol, Șantierul Naval Constanța, Argus, Dobrogea și Centrala de la Cernavodă, ce să mai vorbim… Sunt membrii cei mai puternici. - CCINA Constanța a încheiat numeroase protocoale de cooperare. Ce beneficii pot avea oamenii de afaceri de pe urma acestora? - Noi le mediatizăm, îi informăm pe membrii camerei că protocoa-lele s-au semnat și că există. Urmează ca mediul de afaceri să ne solicite sprijinul în baza acelui protocol. Noi nu putem, din păcate, să băgăm bani în buzunar, dar putem să creăm acel cadru informațional, logistic. Dacă un agent economic vrea să-și deschidă un punct de lucru într-o țară, noi putem să apelăm la o cameră de comerț de acolo, cu care avem acord, bineînțeles, să-l sprijine concret, așa cum eu aș sprijini un agent economic pe care mi l-ar trimite camera aceea de comerț. - Ce parteneriate au fost, și sunt cele mai „productive“? - Cele mai „productive” sunt, fără îndoială, cu Turcia, din simplul motiv că avem și în jur de 600 de societăți cu capital turcesc numai în județul Constanța. După Turcia urmează China din punct de vedere al relațiilor bilaterale, în special cu Camera din Shanghai. - Spuneați mai devreme, re-feritor la beneficiile membrilor, că au acces la informații mai ușor… - Există și niște beneficii materiale, în sensul că, de exemplu, pentru un certificat de origine marfă, un certificat de forță majoră, se acordă discount de 50%, la fel și pentru participarea la cursuri, la seminarii care sunt contra - cost. - Ce alte servicii mai oferă CCINA? - Sunt aceste cursuri de pregătire profesională, seminarii de specialitate, arbitraj internațional, consultanță în proiecte europene, consultanță pentru înființarea firmelor, tot sistemul juridic care stă în spatele înființării unei firme. - Ce spuneți de concurență, de firmele specializate în asemenea servicii? - Sunt foarte mulți cei care nu și-au găsit vocația în avocatură sau în celelalte paliere ale Ministerului Justiției, ale Magistraturii, și atunci se ocupă cu astfel de lucruri, pentru a câștiga o pâine. Sunt servicii, după părerea mea, neprofesionale. - Cele oferite de CCINA prezintă o siguranță mai mare? - Siguranță și… factură.