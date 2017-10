Afacerile instalatorilor se „înfundă“ din lipsă de advertising

Situație - într-o zi de duminică, instalația din baie cedează. Soluții - 1) Ești prevăzător și ai în lista de contacte un instalator bun. Îl suni și vine la orice oră. Ai scăpat; 2)Trăiești într-o lume utopică, în care 99% dintre instalatori își postează datele de contact în avizierul de la parterul blocului. Cobori, suni și ai scăpat; 3) Ai avut norocul de a găsi o firmă de instalatori care lucrează cu abonamente lunare. Plătești o taxă de 20 - 30 lei pe lună, dar ești sigur că va veni cineva când ai o astfel de urgență; 4) Trăiești în Constanța, anul 2009. Ghinion! Dacă nu știi un instalator, ai mari șanse să aduni apa cu ligheanul, până luni dimineață, când șansele de a găsi un instalator cresc. Desigur, ați putea crede că internetul este o soluție rapidă și eficientă de a găsi un instalator. Nu este chiar așa. Căutarea „Instalator Constanța” a generat 22 de re-zultate, pe Pagini Aurii. Dintre ele, 19 erau centre de formare profesională. Din restul de trei, un număr nu mai era în funcțiune, la cel de-al doilea nu a răspuns nimeni preț de vreo două ore, iar la al treilea, răspunsul a fost mai mult decât elocvent: „Mâine, nea’ șefu, că acum am 39 de grade!”. Pe restul site-urilor de gen am găsit un ghiveci de oferte, cu firme din București și alte orașe ale țării, trecute la categoria „din Constanța”. De ce sunt așa puțini instalatori? Teoretic, este un job rentabil, mai ales că era modernă a adus o mulțime de instalații sanitare ieftine și de proastă calitate, care se strică mult mai des. „Un robinet ieftin, care costă 30 - 35 lei, rezistă cel mult un an și jumătate. De obicei, după un an se strică. Se simte la greutate. Cu cât este mai ușor, cu atât este mai prost. Cel mai bine e să investești mai mult, două - trei milioane, și să fii sigur că nu mai ai probleme cel puțin 5 - 6 ani”, explică Nicolae Dogaru, un instalator constănțean. În cele mai multe cazuri, omul din clasa medie ia calea supermarketului când vine vorba de instalații. Așadar, instalatorii ar trebui să aibă de lucru. „Merge și nu prea merge. Toamna este o perioadă bună, de obicei, dar ultimele două săptămâni au fost slabe”, spune Iancu Gaicu, un instalator local, care lucrează de aproape șase ani în domeniu. În prezent, este singur și merge la urgențe, indiferent de zi sau oră. „În șase ani, m-au învățat oamenii. Se duce vorba de la unul la altul, dar am și anunț pe internet. Am mașină cu care ajung în orice cartier. Este necesar, mai ales că trebuie să îmi car și sculele cumva. Tarifele sunt mici, circa 20 - 25 lei la o schimbare de baterie. În total, fac în medie 2.000 lei pe lună. Dacă scad două plinuri la mașină, taxe și impozite, ajung la 1.100 - 1.200 lei pe lună, uneori chiar și mai mult”, spune Iancu Gaicu. Pentru urgențe, instalatorii independenți sunt singura soluție viabilă. În general, orice firmă de profil va refuza politicos, fiind interesată doar de lucrări mari. De aceea, salvarea micilor instalatori rămâne advertisingul. Cine vrea să câștige nu trebuie decât să își lipească un post-it pe ușa de la intrarea unui bloc. Va fi sunat cu siguranță!