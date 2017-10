Proiect româno - norvegian de promovare a creativității

Afacerile din sectorul maritim cresc în incubator

Aveți o idee de afacere în domeniul maritim? Ați vrea să o puneți în practică, dar nu puteți prin propriile forțe? Pentru a o materializa, este nevoie de un partener străin, din Norvegia spre exemplu? Sprijinul de care aveți nevoie vi-l acordă Pro-iectul Maritim Româno - Norvegian, mai pe scurt RONOMAR. Centrul Inovativ Constanța La etajul 2 al unui cochet edificiu din oțel și sticlă, situat pe b-dul Mamaia, nr. 251 - 253 (în zona Delfi-nariu), se află birourile RONOMAR. În fața unei cești de cafea, gazdele îmi prezintă pe larg această inițiativă. De cealaltă parte a mesei se află clc. Laurențiu Lazăr, consulul onorific al Norvegiei, Helge Kringstad, expert în cadrul Agenției de Dezvoltare Industrială Corporatistă, din Norvegia și Cristian Ianca, director general al RONOMAR. Gazdele îmi prezintă o inițiativă menită să încurajeze noile proiecte din sectorul maritim - ramura economiei mondiale cea mai afectată de criză. Este vorba de Centrul Inovativ Constanța - un incubator de afaceri al cărui rol, după cum arată chiar denumirea sa, este să stimuleze creativitatea în domeniul business-ului maritim, să-i sprijine pe cei ce vor să pună pe picioare un proiect economic legat de navigație și porturi, de construcțiile și reparațiile navale, de serviciile conexe industriilor mării, de protecția mediului marin. Nu este necesar ca respectivul proiect să aibă o legătură directă cu sectorul maritim. Poate fi vorba, spre exemplu, de energia eoliană sau de tehnologii ecologice. Cum crește o afacere? Centrul oferă suport oricărei idei care are șanse reale să se transforme într-o afacere generatoare de profit și de locuri de muncă. Selecția se face pe baza potențialului inovativ, a complexității, a pieței căreia i se adresează, a resurselor umane și competenței celor ce urmează să pună ideile în practică. Au prioritate proiectele mai strâns legate de afacerile maritime. Cei ce propun o idee de afaceri parcurg o perioadă de 3 luni, de preincubație. În acest interval, ei beneficiază de toate serviciile Centrului RONOMAR, timp în care participă la evaluarea și testarea ideii lor, la dezvoltarea unui plan de afaceri. Sprijinul acordat în etapa de pre-incubație este gratuit și are la bază un precontract. Perioada propriu-zisă de incubație poate ajunge până la 3 ani. Pe parcursul ei, accesul la serviciile centrului se realizează la tarife modice, pe bază de contract. Nivelul acestor tarife crește gradual în timpul incubației, odată cu afacerea. Există și o perioadă post-incubatorie, care are drept scop consolidarea afacerilor și monitorizarea lor. În ce constau serviciile de suport furnizate de Centrul Inovativ Constanța? În primul rând este vorba de infrastructura de birou: spațiu situat într-o zonă centrală, mobilier adecvat, echipamente de birou (PC, telefon, fax, copiator, imprimantă, proiector), linii de comunicații (telefon, internet), ziare și reviste, cameră pentru întâlniri de afaceri. Aplicanții beneficiază de consiliere în domeniul afacerilor și legislației, de promovare, publicitate și servicii de contabilitate, de instruire și seminarii. Au acces la rețeaua din care face parte incubatorul de idei (lumea academică, a afacerilor, a finanțelor, a partenerilor internaționali, Centrul Norvegian de Expertiză Maritimă). *** În luna decembrie 2009, va fi lansat un concurs de idei de afaceri. Vor fi selectate cele mai bune 25 de idei, iar primele 5 din top vor fi recompensate. Premiile vor consta în servicii gratuite pentru punerea în practică a ideilor respective. Pentru perioada 1 mai 2009 – 30 aprilie 2011, centrul are alocat un buget de 1,4 milioane euro. 85% din această sumă este asigurată de Innovation Norvegia, iar 15%, de către Universitatea Maritimă Constanța. Finanțarea pe mai departe a centrului va fi asigurată din fonduri publice sau private.