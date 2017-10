Afacerile cu produse pentru copii, ţinute în viaţă de… dragostea părintească

Afacerile cu produse pentru copii, ținute în viață de… dragostea părintească

Indiferent de situația financiară și criza economică, părinții renunță cu greu sau chiar deloc la cheltuielile dedicate celor mici. Oamenii preferă să-și restrângă bugetele și să taie din alte cheltuieli decât să aloce mai puțini bani pentru cumpărarea de produse pentru copii. Fie că vorbim de hăinuțe, jucării sau produse alimentare, fiecare părinte caută să-i ia odorului cele mai bune și calitative lucruri, chiar și în ciuda unui buget auster. Producătorii, importatorii și distribuitorii de produse pentru copii spun că dragostea părinților pentru cei mici îi mai țin încă în viață, într-un mediu economic în care „se moare” pe capete. Agenții economici susțin că cifrele de afaceri le-au scăzut considerabil în comparație cu acum trei, patru ani, însă, recunosc că, chiar și așa, lucrurile merg încă bine. Ondine Ionici este administratoarea unei societăți care se ocupă cu importul și distribuția de jucării din lemn și plastic pentru copii. Produsele sunt de cea mai bună calitate, fiind fabricate în Germania și Thailanda. Iar prețurile sunt pe măsură. „Noi am început în 2008, acesta fiind, practic, cel de-al doilea an. Nu putem să ne plângem că ne merge foarte rău, însă trebuie să recunoaștem că vânzările sunt mai slăbuțe decât anul trecut. Știm că toate domeniile de activitate sunt afectate de criza economică, că multe firme s-au închis în ultimii ani, și de aceea nu ne plângem foarte tare. Chiar dacă sunt bani mai puțini, părinții nu își pot refuza bucuria copiilor. Din puținul care este, găsesc resurse și pentru o jucărie”, ne-a declarat repre-zentanta SC Petit Caprice SRL. Părinții pun copiii pe primul plan Nici când vine vorba de hăinuțe, părinții nu fac rabat de la calitate. Oana Pilă, administratoarea unei societăți care se ocupă cu producția de hăinuțe pentru copii, spune că lumea nu și-a pierdut interesul în ceea ce privește articolele pentru cei mici. „Întotdeauna, cât va fi cerul și pământul, părinții vor pune pe primul plan copilul și apoi celelalte lucruri și priorități. Pentru copii, părinții sunt dispuși să cheltuiască oricât, fiind, probabil, unul dintre puținele sectoare unde calitatea este prioritară prețului. Înainte de a cumpăra ceva copilului, oamenii se uită să fie calitativ, nu neapărat ieftin. De aceea, pot spune că lucrurile merg binișor. Nu la fel ca în anii trecuți, însă nu avem de ce ne plânge. Noi confecționăm hăinuțe pentru copii, punem multă pasiune în ceea ce facem, iar părinții sunt din ce în ce mai interesați de produsele noastre”, ne-a mărturisit patroana Oana Pilă. Un alt producător și distribuitor de produse pentru copii susține că a fost nevoit, în ultimul an, să reducă prețurile cu până la 40% pentru a rezista pe piață. „L-am mânia pe Dumnezeu dacă am spune că ne merge rău. Vânzările sunt mai slăbuțe, dar peste tot e așa. Dacă nu te adaptezi condițiilor pieței, dispari din afacere. Într-un singur an, noi am redus prețurile chiar și cu 40% pentru a nu ne pierde clienții. Va trece însă și criza asta și vor veni vremuri mai bune. Plus că, pentru copii, părinții vor face întotdeauna sacrificii pentru a le cumpăra hăinuțe frumoase și jucării. Toți suntem părinți și știm cât de mult contează bucuria celor mici”, ne-a declarat Silvia Strujea, ad-ministratoarea SC Revolt SRL. Brandurile de renume prosperă pe timp de criză Reprezentata în Constanța a unuia dintre cele mai mari branduri dedicate copiilor spune că vânzările la malul mării merg strună. Ba chiar cifra de afaceri a crescut în ultimii doi ani, în ciuda crizei economice. Aura Leonida, directorul de rețea al brandului, spune că, datorită calității produselor, vânzările s-au menținut foarte ridicate. „Criza nu s-a resimțit deloc la noi. Chiar aș putea spune că ne-am sporit vânzările în această perioadă, când au dispărut de pe piață mai multe firme mici de profil. Noi rezistăm în primul rând datorită calității produselor noastre, a prețurilor și a grijii deosebite pe care o avem față de clienți. Nu există părinte să nu-și dorească ce-i mai bun pentru copilul lui, iar pe acest principiu noi venim cu cele mai calitative produse, la cele mai bune prețuri”, a precizat Aura Leonida. Importurile domină piața În momentul de față, piața produselor pentru copii se află în creștere chiar dacă este dominată, în principal, de importuri. „Aproximativ 80% dintre produse sunt importate, iar în sectorul jucăriilor, importurile reprezintă chiar 95% din totalul produselor comercializate”, a declarat, pentru Business Standard, Mihaela Idorași-Leinenbach, consultant în cadrul companiei Horvath&Partners În principal, produsele sunt im-portate din Europa de Vest (Germania, Elveția, Franța, Italia, Spania), dar și din Turcia sau China. Potrivit consultantului, cele mai mari vânzări dintre domeniile business pentru copii se înregistrează la produsele alimentare, acestea având cele mai mari previziuni de creștere - în medie, 25%. „Laptele pentru sugari și pentru copii până la trei ani (70% cota de piață), pre-cum și produsele pentru diversificarea alimentației (cereale, iaurturi, piureuri etc.) sunt cele mai căutate. Aceasta se datorează modificărilor din comportamentul părinților, influențat de media, dar și de doctori”, afirmă Idorași-Leinenbach.