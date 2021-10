Afacerile cu haine purtate, tot mai profitabile. Românii, mari amatori de second-handuri!

Revenind la astfel de afaceri, reprezentanţii din domeniu spun că vânzările au crescut anul acesta cu aproape 50% şi pe fondul pandemiei care a înjumătăţit puterea de cumpărare.











Un singur magazin din Tomis II a vândut luna trecută marfă în valoare de 13.500 de lei. „Vânzările merg bine. Parcă tot mai multă lume ne calcă pragul în ultimul timp. Avem haine aduse din Marea Britanie şi Austria, suntem importatori direcţi. Avem un client de la care cumpărăm şi suntem prima mână, nu luăm de la intermediari sau din depozit. Avem şi produse noi de firmă cu etichetă, care nu mai sunt de actualitate. Colecţiile nu se mai schimbă la fel ca înainte dar pot spune că avem produse de calitate. Nu vindem chiar orice”, ne-a declarat Nineta Postole, administratorul unui magazin second-hand.











Aşadar, este posbil ca scumpirile care se anunţă la facturile de gaze şi electricitate să crească şi mai mult profitabilitatea magazinelor produselor la mâna a doua.





Pentru a atrage clienţii, patronii magazinelor second-hand oferă promoţii atractive pentru a-şi vinde marfa. Spre exemplu, într-un magazin de pe bulevardul Tomis este oferta „preţul zilei 10 lei”. Două mămici căutau prin maldărul de lucruşoare pentru copii, care aveau preţuri cuprinse între 1 leu şi 3 lei pentru articolele mici, cum ar fi ciorapi sau bluziţe. „Am găsit şi şosete bune, şi maiouri care pot fi purtate. Cu 10 lei am umplut coşul. Am trei copii şi doar soţul lucrează. Nu ne permitem lucruri noi că nu ne ajung banii. Când iau alocaţia cumpărăm de mâncare, de haine noi nu mai ajung. Nu mă deranjează să cumpăr haine second. Le iau, le spăl şi sunt foarte bune”, a povestit Angela o clientă a magazinului.