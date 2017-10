Afacerile constănţene „înverzesc” cu granturi de până la 375.000 euro

Afacerile constănțene „înverzesc” cu granturi de până la 375.000 euro

În această săptămână, Uniunea Europeană promovează la Constanța afacerile „verzi”. O misiune EEFF (Energy Efficiency Finance Facility) vine la malul mării și este pregătită să ofere granturi de până la 375.000 euro firmelor care investesc în domeniul eficienței energiei. Și, potrivit documentației schemei de finanțare, o astfel de investiție nu presupune neapărat construcția unui parc eolian în curtea întreprinderii. Eficiența energetică poate fi sporită și prin simpla înlocuire a geamurilor și ușilor vechi. Mai exact, EEFF este o linie de credit a UE și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care are drept scop reducerea consumului energetic și emisiilor din sectoarele energofage. În cadrul schemei, firmele pot împrumuta până la 2,5 milioane euro, de la băncile participante (BCR, BRD, CEC Bank și Banca Transilvania), pe care să îi folosească în proiecte care sporesc eficiența energetică. La finalizarea investiției, beneficiarii primesc un grant de 15% din valoarea proiectului (maximum 375.000 euro). În plus, asistența tehnică pentru scrierea proiectelor este gratuită, fiind asigurată de experții EEFF. Investițiile eligibile sunt cele prin care se obțin economii de energie de 20% - reabilitarea boilerelor, înlocuirea sistemelor de încălzire, ventilație sau răcire, upgradarea proceselor tehnologice și sistemelor de distribuție a aburului, automatizarea, izolarea pereților, acoperișurilor și podelelor, montarea de ferestre și uși noi. Care sunt pașii de urmat? 1. Consultați experții EEFF pentru a verifica dacă proiectul este eligibil 2. Mergeți la una din cele patru bănci pentru a semna o scrisoare de angajament 3. Redactați proiectul, cu asistență gratuită din partea EEFF, prin experții TRAPEC SA (Tractebel Project-Managers, Engineers and Consultants – companie românească) 4. Semnați un acord de împrumut cu banca 5. Utilizați fondurile și finalizați investiția 6. Dacă totul este în regulă, BERD va plăti grantul de 15% din valoarea împrumutului.