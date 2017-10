Afacerile companiilor constănţene s-au dublat

În primele șase luni

Afacerile companiilor constănțene s-au dublat

Profitul Argus a ajuns la 23,4 milioane lei În primul semestru din 2008, producătorul de ulei Argus Constanța a avut un profit net de 23,44 milioane lei, pe fondul unei dublări a cifrei de afaceri, potrivit informațiilor transmise pieței Rasdaq. Anul trecut, Argus avea un profit net de numai 11.000 lei, după primul semestru, din cauza investi-țiilor făcute. Rezultatele se văd în 2008, când cifra de afaceri s-a dublat în primul semestru, ajungând la 101,92 milioane lei. Producătorul constănțean de ulei are o capacitate de rafinare de 240 tone/zi. Capitalul social al companiei este de 53,71 milioane lei, divizat în 35,808 milioane acțiuni, cu o valoare nominală de 1,50 lei. Acționarii principali sunt SIF Oltenia (11,92%) și Vasile Leu (11,32%), potrivit NewsIn. Acțiunile Argus se tranzacțio-nează la prețul de 2,93 lei/bucata, ceea ce înseamnă o capitalizare de 104,9 milioane lei. COMCM divizează valoarea nominală a acțiunilor Compania de construcții COMCM Constanța a încheiat primul semestru din 2008 cu un profit brut de 5,58 milioane lei, în creștere cu 49% față de perioada similară din 2007. Potrivit informațiilor transmise bursei, compania a atras, în primele șase luni din acest an, venituri de 34,15 milioane lei, cu 60% mai mult față de anul trecut. Și cheltuielile au avansat însă cu 62%, până la 28,57 milioane lei. COMCM are un capital social de circa 2 milioane lei, divizat în circa 800.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei. În prezent, titlurile companiei sunt suspendate de la tranzacționare, întrucât se efectuează divizarea valorii nominale. Astfel, fiecare acționar va primi 2,5 acțiuni noi, cu o valoare de 0,10 lei, pentru fiecare titlu deținut. Câștigurile Comvex, în creștere cu 89% Comvex Constanța a înregistrat un profit net de 16,89 milioane lei, după primele șase luni, în creștere cu 89% față de perioada similară din 2007. Cifra de afaceri este de 71,81 milioane lei, dublându-se în comparație cu anul trecut. De asemenea, și veniturile companiei s-au dublat, ajungând la 73,41 milioane lei. În mod simetric, și cheltuielile s-au dublat, crescând la 52,56 milioane lei. Capitalul social al Comvex Constanța este de 11,05 milioane lei, divizat în 4,42 milioane acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei. Compania este specializată în servicii de manipulare a mărfurilor, valoarea de piață fiind de circa 216,62 milioane lei.