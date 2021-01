Afaceri profitabile. Secrete şi exemplu de buget pentru o spălătorie de covoare

Dacă vă gândiţi să porniţi o astfel de afacere pentru că vă aduce un câştig imediat, luaţi-vă gândul de la o spălătorie cu covoare. Profitul vine în timp şi cu multă muncă!





Pe vremea părinţilor noştri, covoarele se scuturau la bătătorul din faţa blocului de două ori pe an, cel mult, de Căciun şi de Paşti când casa trebuia să sclipească. Acum, din cauza timpului limitat şi a lipsei unei bare pe care să poţi întinde carpeta, au apărut firmele specializate care îţi curăţă covorul impecabil, fără prea mult efort din partea ta. În Constanţa sunt la ora actuală aproape 20 de firme care au ca obiect de activitate spălarea de covoare. La aşa o concurenţă trebuie mereu să te reinventezi şi să-ţi fidelizezi clienţii pentru a rezista pe piaţă. Am vorbit cu un antreprenor care a ajuns într-un astfel de business din întâmplare, dar care nu regretă pasul făcut. „Am preluat firma în 2015. Am plecat de la o monoperie rotativă şi o centrifugă, într-un spaţiu de 30 de metri pătraţi. Acum am ajuns la 2.000 de metri pătraţi, cu două hale. Într-o hală spălăm cu două utilaje şi trei centrifugi, iar în cealaltă hală avem uscătorul pe care îl extindem ca suprafaţă şi îl modernizăm cu utilaje noi şi moderne”, ne-a spus Valentin Colojoară, administrator firmă de spălătorie de covoare. Este un tânăr om de afaceri, economist de profesie, care a ales să intre în lumea sălbatică a capitalismului pentru că îi place competiţia. A început cu o gogoşerie în urmă cu 13 ani iar acum conduce un business în comerţul cu amănuntul şi unul în sfera serviciilor. Ambele în contact direct cu oamenii, care sunt şi cele mai dificile afaceri pentru că nu-i poţi mulţumi pe toţi.A dezvoltat spălătoria de covoare pas cu pas reinvestind cam tot ce câştiga. La ora actuală valoarea investiţiei se ridică la aproximativ 100.000 de euro. Dar ca să câştigi o piaţă şi aşa sufocată de nenumăratele firme care fac acelaşi lucru ca şi tine, trebuie să ai un as în mânecă. „Ne bazăm pe trei mari caracteristici: calitate, seriozitate şi promptitudine. Ridicăm prompt covoarele de la oameni de acasă şi le livrăm într-un timp cât mai scurt. Vrem ca în perioada sărbătorilor să micşorăm procesul de execuţie”, a mai spus antreprenorul. Pentru a face faţă competiţiei este nevoie de angajaţi serioşi şi de utilaje performante. „Avem 26 de angajaţi şi investiţiile pe care le facem mereu, au crescut calitatea serviciilor. Ultima maşină de spălat performantă a costat 28.000 de euro iar acum trebuie să ne sosească din China, ventilatoare industriale. Lumea spune, că ce mare lucru e să speli un covor. Dar procesul de uscare este foarte important. Dacă rămâne aer umed în uscător favorizează dezvoltarea bacteriilor şi ciupercilor care pot provoca diverse boli. Uscarea cu aer cald este cea mai bună. Şi detergenţii folosiţi contează foarte mult, mai ales pentru persoanele asmatice şi cu alergii. Noi folosim detergenţi româneşti şi italieneşti pentru că au o fişă tehnică extinsă pentru alergii”, a explicat managerul.