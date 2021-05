Afaceri profitabile. Frizeriile de cartier, înlocuite de barber shop-uri

Perioada pandemiei le-a scăzut şi lor încasările, chiar dacă n-au avut aceeaşi soartă cu alte industrii.



„Sperăm să revenim pe plus, acum că se dă drumul la nunţi, botezuri. În pandemie am căutat tot felul de soluţii, am avut oferte doi într-unul, adică spălat şi tuns la un singur preţ, am făcut abonamente, totul ca să ne păstrăm clienţii”, a mai spus stilistul.



Preţuri piperate la barber shop



Ca să exişti pe piaţă, pentru a te cunoaşte lumea trebuie să ai identitate electronică. Un site sau o pagină pe Facebook îţi poate susţine afacerea. „Noi şi la ora actuală funcţionăm în baza programărilor online sau telefonice ca să nu fie lume multă în salon. Am adus pentru clienţii noştri produse de îngrijire de bună calitate şi am investit în aparate, ustensile de ultimă generaţie. Toate costă destul de mult, dar dacă ţii la afacerea ta şi la clienţi nimic nu este prea mult”, a adăugat Toma.



Pe lângă cosmetizarea bărbii într-un astfel de salon îţi poţi alege o linie pentru tunsoare. Frizerul nu e doar frizer. Prin cursurile făcute a dobândit tehnici de tuns şi dichisire, nu doar a bărbii, ci şi a podoabei capilare şi te poate consilia şi în alte privinţe. Trebuie spus că preţurile într-o astfel de locaţie rivalizează cu un salon de lux pentru doamne. Spre exemplu, pentru un tuns şi aranjat barbă veţi scoate din buzunar 100 de lei. Dacă aveţi nevoie să vă întineriţi şi să vă vopsiţi barba vă mai costă 50 de lei. Un pachet pentru barbă în care este inclus şi un tratament pentru catifelare a firului de păr costă în jur de 140 de lei.



Dar cum o vorbă din bătrâni spune că „obrazul subţire cu cheltuială se ţine”, merită măcar o dată pe lună să vă acordaţi atenţie, chiar dacă sunteţi reprezentantul sexului tare.





În Constanţa sunt deschise 19 saloane de îngrijire pentru bărbaţi, barber shop-uri, potrivit site-ului listefirme.ro, ceea ce arată că sunt căutate de domni şi sunt profitabile. Egiptenii sunt primii care au acordat o atenţie deosebită părului facial, pieptănându-l cu o bucată de cupru sau de bronz, iar grecii vedeau în barbă un semn al masculinităţii şi era important să o ai. În zilele noastre, în goana de zi cu zi, timpul nu-ţi mai permite să faci tot ce-ai vrea, tocmai de aceea au apărut barber shop-urile. Dar ce trebuie să faci să-ţi deschizi o astfel de afacere dedicată îngrijirii domnilor? Pentru a porni o afacere în domeniu, ai nevoie în primul rând de o diplomă care te califică pentru meseria de frizer. După ce îţi faci mâna şi câştigi clientelă, îţi faci propria firmă pe care construieşti ca un brand care să te definească. În funcţie de banii pe care îi ai, trebuie să investeşti într-un spaţiu pe care îl închiriezi la început şi în mobilier şi aparatură performantă. Pentru început cu 20.000 de euro te poţi apuca de treabă. Foarte important este scaunul clientului care este diferit de cel de frizer, este mult mai mare şi mai comod. Preţul lui porneşte de la 1.300 de lei la mâna a doua şi poate ajunge la 6.000 de lei de pe site-uri de specialitate. „Am fost plecat în Marea Britanie vreo zece ani. Am lucrat într-un salon de înfrumuseţare pentru bărbaţi, dacă pot să zic aşa. Ofereau pe lângă serviciile unei frizerii şi masaje, şi cosmetică, tot ce ţine de îngrijire pentru bărbaţi. Toţi banii câştigaţi i-am investit în salon, undeva peste 30.000 de euro”, ne-a povestit Geany Toma, stilist pentru bărbi.