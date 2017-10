Afaceri după ureche

„Domnule, eu n-am nevoie să mă învețe cineva cum să-mi conduc afacerea” - mi-a spus patronul unui magazin de materiale de construcții. Bărbatul, un tânăr la vreo 30 de ani, cu un liceu la bază, s-a apucat de business în urmă cu vreo patru ani. Își făcuse practica de vânzător la un patron din branșă. La un moment dat, și-a luat inima în dinți și a pornit o afacere pe cont propriu.Fără „antrenament“Tânărul a intrat direct în pielea patronului-manager, fără vreun „antrenament” special, fără să treacă prin vreo formă de inițiere. „N-am nevoie să cunosc Codul fiscal, Codul muncii sau alte legi. Treaba mea e să mă ocup de contracte, de vânzări, de aprovizionare, de făcut bani. Nu trebuie să știu eu lucrurile de care m-ați întrebat. Păi, de ce mi-am angajat contabil autorizat și inspector de muncă? E treaba lor să învețe, să cunoască legile!” - afirmă patronul.Declarația lui m-a lăsat mut. Nu era prima oară când mă loveam de o asemenea mentalitate, dar niciodată nu o întâlnisem într-o formă atât de… evoluată. Am continuat sondajul la alți agenți economici: un service auto, o vulcanizare, un atelier de tâmplărie, o frizerie, un depozit de materiale de construcții. Niciunul dintre patroni nu absolvise vreun curs de management, vreo formă de instruire. Toți s-au apucat de afacere fără să aibă altă experiență decât „ucenicia” în calitate de lucrători la patron. Pentru tot ce le depășește nivelul de competență, de înțelegere, apelează la serviciile specialiștilor în domeniul conta-bilității, raporturilor de muncă, securității muncii. „Simt nevoia să fac un curs de management, să învăț, dar nu am timp. Trebuie să stau aici, să vând” - afirmă Liliana Gâtlan, patroana unei firme de materiale de construcții. Povestea ei este asemănătoare cu a celorlalți mici întreprinzători vizitați. A absolvit un liceu, a fost vânzătoare și, acum trei ani, și-a deschis firma. A riscat extraordinar, luând bani de la cămătari, cu dobândă de 20%, întrucât: „Mi-a fost teamă să nu rămân datoare la bănci”. Cum e turcu’ e și pistolulDin păcate, în zile noastre, un număr prea mare de tineri precum Liliana Gâtlan, bărbați și femei cu reale calități de întreprinzători, depun un efort prea mic pentru a învăța știința de a-și conduce afacerile. Chiar și la firme mari întâlnești o asemenea atitudine, care se transmite până jos, la ultimul angajat.Recent, m-am dus la una dintre renumitele firme de aparatură electronică, care deține o întreagă rețea de magazine în Constanța. Am solicitat un voltmetru. Vânzătoarea s-a uitat nedumerită la mine, așa că am precizat: „E vorba de un aparat care măsoară tensiunea”. Femeia m-a întrebat cu candoare: „Ce e aia tensiune?” Faptul că într-un magazin de apa-ratură electronică există vânzători care n-au noțiuni elementare de electricitate spune totul despre pregătirea managerială a șefilor care i-au angajat și a patronatului. Vorba aceea: „Cum e turcu’ e și pistolul!” Pe mine, respectiva firmă m-a pierdut de client pentru totdeauna.Cine nu învață dispare!La alte „case mari” ale economiei constănțene, este de necon-ceput managementul fără învățătură. „Am 26 de ani de când conduc Comat Constanța și pot spune că n-am încetat niciodată să mă perfecționez în științele comerțului și ale conducerii” - afirmă directorul general Gheorghe Ciurea. După absolvirea, în 1976, a Facultății de Comerț, specialitatea merceologie, a trecut prin numeroase forme de pregătire și examinare profesională înainte de 1990 și după: cursuri de marketing, de management, evaluări și reevaluări în instituții specializate, reuniuni profesionale organizate de patro-nate, de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Con-stanța. „Firmele ai căror patroni și manageri nu trec prin școli dispar. Exemplele sunt numeroase în jurul nostru. În compania noastră, ne preocupăm chiar și de formarea conducătorilor de mâine ai afacerii” - a declarat Ciurea.La fabrica de BCA și adezivi „Celco” SA, din Constanța, toată lumea învață. „Am participat la nu-meroase cursuri - managementul negocierilor, managementul vân-zărilor, promovarea produselor, relații publice și comunicare -, la schimburi de experiență și conferințe pe teme profesionale. Între 14 și 17 septembrie 2011, am luat parte la conferința internațională organizată în Polonia, de către Asociația Europeană a Producătorilor de BCA, al cărui membru este și Asociația ProBCA, din România. La reuniune au participat reprezentanți din 35 de țări și au fost prezentate 75 de comunicări, pe teme diverse, referitoare la acest material de construcție. În 2010, Europa a produs 16,5 milioane metri cubi de BCA. Cu o producție de 2,2 milioane metri cubi și o pondere de 14% în total, România s-a plasat pe locul III, după Polonia și Marea Britanie. Concurența, progresul științific și tehnic ne obligă să ne pregătim continuu” - a declarat Irina Odor, directorul de marketing și vânzări al „Celco” SA. Evazioniști din ignoranță„Cine crede că le știe pe toate și se poate apuca de afaceri fără să se instruiască se înșeală amarnic. Trebuie să aibă noțiuni elementare în domeniul legislației privind societățile comerciale, relațiile de muncă, fiscalitate, contabilitate, procesul de management. Cunosc patroni care s-au specializat inclusiv în străinătate, care își trimit angajații la tot felul de cursuri. Din păcate, aceste exemple sunt prea puține. Patronii și managerii din sectorul IMM-urilor prezintă un deficit ridicat de cunoștințe și deprinderi de conducere. În cazul lor, chiar dacă unii nu sunt conștienți, se simte nevoia pregătirii în ABC-ul afacerilor. Inițiativa particulară este un lucru lăudabil, dar ea trebuie să țină pasul cu cunoașterea, cu noul, cu conjunctura pieței. Camera de Comerț este instituția care pune la dispoziția mediului de afaceri ultimele noutăți în domeniul legislativ, fiscal, juridic și așa mai departe. Un exemplu de necunoaștere, de lipsă de pregătire, este faptul că prea puține firme apelează la arbitrajul comercial. Iată, în decurs de 20 de ani nu a fost niciun scandal public că cineva a pierdut vreun proces în arbitrajul comercial și că a fost defavorizat, așa cum vedem pe la televiziuni, că unii sau alții reclamă că au fost „defavorizați” de justiție. Vă dau un alt exemplu. Există numeroase cazuri de evaziune fiscală neintenționată, care se datorează, de cele mai multe ori, necunoașterii prevederilor noului Cod fiscal” - a declarat Mihai Dărăban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.