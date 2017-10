Afaceri cu pistolul la tâmplă

Sectorul construcțiilor își continuă declinul. Pentru că viitorul economiei este incert, populația și agenții economici și-au redus dramatic investițiile. Constructorii, dar și multe afaceri din amonte sau aval de ei, stau cu pistolul falimentului la tâmplă. La nivelul Uniunii Europene, volumul lucrărilor a scăzut cu 2,3% în iulie 2010, comparativ cu aceeași lună a lui 2009. Este drept, sunt state în care constructorii au mai mult de lucru, precum: Marea Britanie - cu 13,1% în plus, Suedia - cu 9,4% și Germania - cu 4,8%. Este vorba de acele economii care au ieșit mai repede în recesiune, de unde și revenirea apetitului pentru investiții. În schimb, țările care n-au ieșit din criză înre-gistrează o scădere abruptă a activității în construcții, în in-tervalul de referință: Spania (-36,5%), România (-24,9%), Bulgaria (-19%). Pe ansamblul primelor 7 luni ale anului 2010, comparativ cu aceeași perioadă din 2009, volumul lucrărilor de construcții din România a scăzut cu 17,0%. Perspectivele din construcții rămân sumbre în țara noastră, dacă avem în vedere faptul că numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, eliberate în primele 7 luni ale acestui an a fost de numai 24.093, în scădere cu 15,1% față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Rezultă că anul viitor se va construi și mai puțin decât în 2010. Când constructorii nu sunt pe schele, se blochează mai toate roțile economiei: industria, transporturile, comerțul, sectorul serviciilor și cel bancar. Situația este dramatică mai ales în rândul comercianților de materiale de construcții. Gheorghe Ciurea, vicepreședintele Confederației Patronale din Industria României CONPIROM, afirmă că unele companii din sectorul comercial au ajuns să înregistreze pierderi de unu până la trei miliarde de lei vechi pe lună. Ce este de făcut se întreabă oamenii de afaceri? „Soluția este diversificarea activității - afirmă economistul Ciurea. Specializarea îngustă se dovedește a fi un handicap în condiții de criză. Când depinzi de o singură piață și chiar aceea nu merge, este limpede că trebuie să înveți să faci și altceva. Criza obligă nu doar forța de muncă să dea dovadă de flexibi-litate și mobilitate, ci și companiile. În confederația noastră, avem deja companii din comerț care se lansează în proiecte industriale, de servicii conexe comerțului ori în așa numitele activități „verzi”, de colectare și reciclare a deșeurilor. Eu cred că acesta este răs-punsul corect pe care trebuie să-l dea companiile în situație de criză” - a afirmat vicepreședintele CONPIROM. Organizația patronală și-a deschis, în această vară, o sucur-sală regională la Constanța (sediul companiei „Comat Constanța”), care numără deja 59 de membri: companii din metalurgie, industria de prelucrare a metalului, comerț, agricultură și altele. Ce face această structură pentru a ajuta firmele componente să iasă din criză? „În prezent, lucrăm la un proiect privind reconversia profesională și menținerea locurilor de muncă, pentru care vom accesa fonduri europene. De el vor beneficia toți membrii noștri. De asemenea, vom sprijini firmele care intenționează să acceseze fonduri comunitare pentru investiții” - a declarat Mihai Stoica, directorul executiv al sucursalei. Mobilitatea în rândul companiilor lumii a crescut în ultimii doi ani, sub impulsul crizei economice. Cele mai multe dintre ele se reori-entează spre așa numitele activități „verzi”, care contribuie la protecția mediului, conservarea energiei, utilizarea surselor de energie regenerabilă, reciclarea materialelor. În România, multe dintre micile firme de construcții s-au salvat de la pieire grație lucrărilor de termoizolare a fața-delor locuințelor. Această piață a înregistrat o evoluție spectacu-loasă în anii 2009 - 2010 și are mari resurse de creștere în urmă-torul deceniu. Nu trebuie omis faptul că Uniunea Europeană alocă fonduri uriașe pe proiecte care susțin trecerea de la economia tradi-țională spre cea ecologică, atât pentru investiții, cât și pentru pregătirea forței de muncă.