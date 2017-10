AFACEREA "Mopedul" A MURIT! Trăiască AFACEREA "Bicicleta"!

Comerțul cu mopede și accesorii pentru ele e blocat. De două luni, magazinele stau cu marfa pe stoc și nu reușesc să vândă nimic. Cumpărătorii au dispărut, ca prin farmec. Parcă, peste noapte, n-a mai rămas sămânță de mopedist în țară.Astăzi, nimic nu-l mai atrage pe român să-și cumpere moped: nici faptul că prețurile au fost serios amputate, nici oportunitatea de a achiziționa vehiculul în rate.În ultimii patru-cinci ani, comerțul cu mopede își luase avânt. Nu zburda ca o rachetă prin spațiul intergalactic, dar era mai dinamic decât vânzările multor tipuri de vehicule pe patru roți.Românii descoperiseră avanta-jele acestui vehicul, pentru care nu era nevoie de permis de conducător auto: consum redus de carburant, întreținere foarte ieftină, lipsa problemelor de parcare, posibilitatea de a face față cu ușurință dificultăților traficului urban, viteza de croazieră suficientă nevoilor de deplasare în oraș. Într-un cuvânt: vehiculul ideal!Mopedul se dovedea a fi o soluție excelentă pentru anumite categorii sociale: tinerii și populația cu venituri mici, care nu își permite să cumpere și să întrețină o mașină. Era o rezolvare și pentru criza prețului benzinei, dar și pentru cea a parcărilor din marile aglomerații urbane.„De la 1 ianuarie 2013, de când s-a introdus obligativitatea permisu-lui de conducere, nu am mai vândut nici un moped. Deblocarea afacerii nu se va rezolva prea curând. Modul de organizare a cursurilor pentru categoria AM nu a fost reglementat și probabil că va mai dura până se va ajunge la o soluție legală. Pe de altă parte, cumpărătorii nu sunt informați că pot conduce mopedul și cu permisul pentru categoria B” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, șefa unui magazin de profil, din Constanța.Este surprinzător faptul că, în plină criză economică, autoritățile române au pus pe butuci o afacere de viitor, care are efecte sociale, rutiere și de mediu pozitive.Deși știa cu multe luni înainte că permisul de conducere pentru mopede va fi obligatoriu, Ministerul Transporturilor nu a reglementat modul de organizare a cursurilor pentru categoria AM, nici până acum. În luna februarie 2013, a fost pus în dezbatere publică proiectul de ordin de ministru care ar fi trebuit să înlăture blocajul. S-a dovedit, însă, că actul normativ a fost scris atât de neprofesionist încât ar fi provocat un val de procese.În urma criticilor venite din zona presei, a instructorilor auto și școlilor de șoferi, proiectul a fost retras, mai ales că s-a constatat că nu fusese corelat cu legislația rutieră. Acum, lucrurile au rămas ca în gară.Cât va dura blocajul normativ, nimeni nu știe. Până la apariția reglementărilor așteptate, afacerile cu mopede sunt înghețate, iar mopediștii țin vehiculele în conservare.Comercianții nu se așteaptă ca afacerea să ia avânt după depășirea actualului impas normativ. De acum înainte, la prețul de achiziție al mopedului se adaugă costurile pentru cursul de conducător auto și cele pentru permis.Pentru comparație, dacă un moped nou, cu accesorii plus cască se poate achiziționa la prețul de 1.750 lei, cheltuielile cu școala de șoferi și permisul auto (pentru categoria B, valabil și pentru categoria AM) se ridică la circa 2.000 de lei.Pentru populația săracă, mopedul a devenit, în aceste condiții, un lux. Pentru ea și pentru tineret, soluția este reîntoarcerea la bici-cletă, spun comercianții. Bicicleta va fi, întotdeuna, un mijloc de depla-sare ieftin, sănătos și ecologic.Desigur, cei ce vor să facă mai puțin efort și să se deplaseze cu o viteză ceva mai mare, de până la 25 km, pot alege bicicleta electrică. Un astfel de vehicul se poate procura, în Constanța, la prețul de 1.980 lei. Acumulatorul asigură o autonomie de deplasare de 45 km, se încarcă în 8 ore și este garantat pentru 300 de încărcări. Are greutatea de 8 kg, costă 400 lei și se aduce la comandă.Greutatea totală a bicicletei este de 20 kg, cu tot cu acumulator. Avantajul acestui tip de bicicletă este că funcționează în ambele modalități: electric și mecanic.