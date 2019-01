Afacerea „corveta multifuncțională“ - un scandal cât Marea Neagră

În ediția din data de 7 ianuarie 2019, a cotidianului „Cuget Liber”, am publicat articolul „Afacerea «corveta multifuncțională» - o dinamită care așteaptă să explodeze”. N-au trecut decât patru zile și explozia s-a produs.Parchetul Militara intrat pe firul afaceriiPe data de 11 ianuarie, Ministerul Apărării Naționale a anunțat, printr-un comunicat de presă, că Departamentul pentru Armamente, prin semnătura secretarului de stat Andrei Ignat, care este responsabil cu derularea procedurii de achiziție, „a sesizat Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, în temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea în deplină legalitate a procedurii, de natură să afecteze realizarea interesului național de securitate în ceea ce privește programul de înzestrare esențial «Corvetă multifuncțională»”. În plus, se precizează că Șantierul Naval Constanța, în calitate de asociat al Naval Grup Franța, a deschis o acțiune la Curtea de Apel Constanța, prin care solicită „anularea în tot a HG nr. 48 / 2018”, act normativ care reglementează derularea procedurii de achiziție. Drept urmare, până la clarificarea acestor probleme, s-a dispus suspendarea procedurii.Comunicatul nu dezvăluie despre ce suspiciuni este vorba și cine le-a formulat. În schimb, se arată că motivul pentru care afacerea „corveta multifuncțională” a ajuns la Parchetul Militar este extrem de grav: interesul național de securitate ar putea fi afectat.Ce-o fi: corupție sau trădare?Oare ce fapte ar putea pune în pericol programul de înzestrare a Forțelor Navale Române și securitatea națională? Să fie vorba de un act de corupție ori de un act deliberat de trădare în favoarea altei puteri, asociat cu corupția?Cine sunt cei ce au formulat suspiciuni privind afacerea „corveta multifuncțională”? În primul rând, mass-media. Începând din data de 26 februarie 2018, când s-a deschis procedura, și până în prezent, mai multe publicații, printre care și ziarul „Cuget Liber”, au semnalat o mulțime de aspecte de natură a pune sub semnul întrebării corectitudinea procedurii de acordare a contractului, punându-se întrebarea dacă nu cumva este vorba de o afacere cu dedicație. S-a amintit faptul că, în timpul Guvernului Cioloș, a existat o tentativă de încredințare directă a contractului către Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, fiind elaborat un proiect de hotărâre de guvern în acest sens. Planul nu a fost dus până la capăt de cei aflați la butoanele deciziei politice din cauza scandalului izbucnit în presă, a avertismentelor cu sesizarea Parchetului și, mai ales, ca urmare a schimbării Guvernului, în urma alegerilor parlamentare.Suspiciuni și chiar acuzații au exprimat și o serie de politicieni, în frunte cu Traian Băsescu. Fostul șef al statului întreba, într-o postare pe Facebook: „De ce a vrut Daddy licitație pentru corvete?” Tot el răspundea: „Ca să fie ceva de trucat. (...) Și atunci de ce a vrut Daddy o licitație? Pentru că singura modalitate de a-i ferici pe olandezii de la Damen cu contractul de 1,6 miliarde dolari era o licitație trucată. Altfel, prin selecție de oferte urmată de negociere directă olandezii n-ar fi avut nicio șansă.”Iar într-o altă postare pe Facebook, fostul șef al statului afirma: „Mihai Fifor (fost ministru al Apărării – n.n.), a preferat să demisioneze înainte de anunțarea rezultatului licitației, pentru a nu fi parte a mizeriei puse la cale de Daddy. Și uite așa, pe banii noștri, ne-am mai făcut rost de un scandal marca Dragnea, care vine, vine, vine...”Scurgere de informații secreteIată că Băsescu, la fel ca și mass-media, a avut dreptate: scandalul a venit și a „acostat” la Parchetul Militar. Încă de pe acum se anunță că va fi de mare amploare. Compania Fincantieri - unul dintre cei trei concurenți înscriși în competiție – a reacționat imediat după apariția comunicatului MApN, printr-un punct de vedere transmis Agenției de știri Mediafax. Ea se distanțează de cei implicați în scandal, precizând că nu a avut vreodată contact cu reprezentanții politicii românești sau cu orice altă instituție a statului, în afara desfășurării normale a licitației pentru corvete. Mai mult, Fincantieri exclude în mod categoric faptul că a plătit vreo sumă oricărei persoane pentru a influența rezultatul licitației și susține că a respectat întotdeauna cele mai înalte standarde etice și legislative, fiind și o companie controlată de statul italian.În luarea de poziție se precizează că, în timp ce Fincantieri nu a primit nicio comunicare oficială cu privire la valoarea ofertelor licitației, în presă au apărut detalii despre acestea. Compania consideră că ne-am putea confrunta cu „o situație de extremă gravitate, cu siguranță de natură penală, deoarece ar însemna că informații secrete ar fi fost dezvăluite către mass-media înaintea celorlalte părți”.Opoziția atacă PutereaCum era de așteptat, Opoziția nu a pierdut prilejul de a sancționa Puterea. În comunicatul de presă intitulat „Dragnea, jos mâinile de pe Armata Română!”, USR afirmă: „Noul scandal legat de licitația pentru corvete inițiată de Ministerul Apărării demonstrează că PSD și Dragnea nu sunt în stare să finalizeze fără suspiciuni de corupție niciun contract, nici măcar cele mai importante care vizează Armata Română. Acest blocaj, simultan cu atacul la șeful Armatei, nu face decât să destabilizeze flancul de est al NATO și servește direct intereselor Rusiei, care luptă pentru controlul în Marea Neagră. Dosarul privind achiziția corvetelor a ajuns la Parchetul Militar, la procurori care nu pot fi controlați sau manipulați politic. A ajuns acolo unde NU îi convine PSD-ului și în locul de care îi e frică lui Dragnea. Pe masa Justiției Militare. Dragnea va afla ce înseamnă interesul național și jurământul respectat față de țară”.La rândul său, Eugen Tomac - președintele PMP, a scris pe Facebook: „Prima ispravă de pomină a Guvernului Dăncilă după preluarea de către țara noastră a președinției Consiliului UE este suspendarea procedurii de achiziție a corvetelor pentru Armata Română. De altfel, MApN nu a reușit să ducă la bun sfârșit nicio achiziție majoră de tehnică militară în 2018, în ciuda alocării unui procent de 2% din PIB pentru apărare. O asemenea situație demonstrează incapacitatea Guvernului de a-și îndeplini atribuțiile funcționale. Guvernul a reușit astfel să compromită atât procesul de înzestrare a Armatei Române, cât și angajamentele internaționale ale țării noastre. Prin asemenea decizii, Viorica Dăncilă nu pune în pericol doar România, ci și întreaga Europă”.Cu certitudine că afacerea „corveta multifuncțională” va fi exploatată politic și va fi una din principalele teme de campanie la scrutinul pentru Parlamentul European și la alegerile prezidențiale.Încă un an pierdut pentru Forțele Navale RomâneScandalul se anunță a fi de lungă durată. Procurorilor militari le va lua ceva timp să ducă la bun sfârșit ancheta, iar dacă vor reuși să probeze că interesele de securitate ale țării au fost puse în pericol va urma un proces. Pe de altă parte, există acțiunea inițiată de SNC, pe data de 19 octombrie 2018, la Curtea de Apel Constanța. S-ar putea ca și alți competitori nemulțumiți să se adreseze instanțelor de judecată în perioada următoare. Toate acestea vor face ca 2019 să fie un an pierdut pentru programul de înzestrare a Forțelor Navale Române.