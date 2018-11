Afacerea „corveta multifuncțională“ pune la grea încercare onoarea Armatei române

În data de 26 octombrie 2018, printr-un comunicat de presă, Ministerul Apărării Naționale anunța că noul termen estimat pentru finalizarea procedurii de achiziție aferente programului de înzestrare esențial „Corveta multifuncțională” este 15 noiembrie 2018. Termenul a fost cu mult depășit, dar MApN nu catadicsește să anunțe dacă a fost finalizată procedura și cine este câștigătorul contractului de 1,6 miliarde de euro. Oare nu merită contribuabilii, care plătesc din buzunarul lor cei 2% din PIB pentru înzestrarea armatei române, să fie informați? Eu cred că, dimpotrivă, MApN are obligația legală să-i informeze. Se pare că Ministerul Apărării Naționale a rămas fără grai, din moment ce nici măcar la solicitările ziariștilor nu mai răspunde.În schimb, este cât se poate de vocal Traian Băsescu, fostul președinte al României, care știe ce știe despre „afacerea corvetelor” și acuză într-o postare pe Facebook.Fostul șef al statului susține că: „Mihai Fifor (ex-ministrul apărării – n.n.) a preferat să demisioneze înainte de anunțarea rezultatului licitației, pentru a nu fi parte a mizeriei puse la cale de Daddy. Și uite așa, pe banii noștri, ne-am mai făcut rost de un scandal marca Dragnea, care vine, vine, vine...”Băsescu întreabă: „De ce a vrut Daddy licitație pentru corvete?” Tot el răspunde: „Ca să fie ceva de trucat. Prin lege România poate să achiziționeze echipamente militare fără licitație, doar prin negociere directă, funcție de opțiunile tehnice, tactice și de preț ale armatei. Așa a achiziționat armata avioanele multirol F 16, avioanele de transport C 130, avioanele de transport Spartan, transportoarele blindate Phirania, rachetele Patriot și multe altele. La nici una din aceste achiziții directe, supravegheate chiar de guvernele statelor furnizoare, nu au existat contestații sau acuzații de corupție.Dar pentru că interesele sunt interese, ce credeți că i-a dat prin cap lui Daddy? Să organizăm o licitație în valoare de 1,6 miliarde dolari pentru achiziționarea a patru corvete, necesare Forțelor Navale Române. Ciudată decizie, mai ales că cele mai bine păzite secrete ale oricărei armate, și anume capabilitățile și caracteristicile navelor de luptă și ale armamentelor aflate la bord, au fost împrăștiate către toți participanții la licitație, în loc să fie cunoscute numai de compania constructoare.Până la urmă au ajuns la finalul licitației trei competitori: olandezii de la Damen, italienii de la Ficantieri și francezii de la Naval Grup.Și un novice vede la o simplă citire a numelor competitorilor că francezii de la Naval Grup, lideri mondiali în construcția de nave militare, sunt singurii care pot construi și echipa cele patru corvete cu tehnică de luptă și tehnologie de ultimă generație produsă în industria de apărare franceză, perfect compatibilă NATO, mai ales că producătorul de armament Thales deține 34% alături de statul francez, care deține 62% din acțiunile Naval Grup.Ceilalți competitori, fie că vorbim de Damen, fie că vorbim de Ficantieri, vor trebui să importe mare parte din echipamentele pe care le vor instala la bordul navelor, situație în care vor avea prețuri mai mari la oferta finală, dar și destule probleme în compatibilizare a funcționării coordonate a diverselor categorii de armamente instalate la bordul navelor de luptă. În aceste condiții, francezii de la Naval Grup vor veni și cu cea mai bună ofertă tehnică, dar și cu cel mai bun preț.În loc să facem o achiziție de armament printr-o negociere directă cu firma pe care o consideram cea mai bună, soluție legală pe care nimeni nu ar fi putut să o conteste, ne-am apucat să facem o licitație internațională, inutilă, care se va termina cu scandal.Și atunci de ce a vrut Daddy o licitație? Pentru că singura modalitate de a-i ferici pe olandezii de la Damen cu contractul de 1,6 miliarde dolari era o licitație trucată. Altfel, prin selecție de oferte urmată de negociere directă olandezii n-ar fi avut nicio șansă”.Acuzațiile fostului șef al statului – despre care se știe că este un om foarte bine informat și nu vorbește doar ca să se afle în treabă – ar trebui să fie analizate cu mare atenție de către Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, din cadrul MApN, precum și de către DNA.Miza în „afacerea corvetelor multi-funcționale” este cu mult mai mare decât o eventuală șpagă. Sunt în joc onoarea, prestigiul, credibilitatea Armatei române. Oare câtă încredere pot avea națiunea română și aliații într-o armată a cărei comandă e suspectată de corupție?Conducerea MApN are obligația să facă lumină în această afacere și să demonstreze că procedura de achiziție din programul de înzestrare „Corveta multifuncțională” se desfășoară în conformitate cu legea și cu respectarea strictă a cerințelor securității naționale.