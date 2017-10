Aeroportul "Mihail Kogălniceanu" va fi modernizat cu o investiție de 40 mil. euro

1

gara plina de hoti

gara plina de hotii,asta vara am venit la CONSTANTA cu un grup de prieteni din VANCOUVER ,MONTREAL ,TEXAX,si WA eram in gara erau 3 pres,tigani ne-au filat cind am ajuns sa urcam in bus apoi au tabarat la busunare ca noi eram ocupati sa tinem agajele,soferl nu sa involve deloc si ne-a lasat prada lor,rusine pentru politia incapabila sa faca curatenie in gara nu ai loc sa treci de flori/tigari masini chioscuri fara sens in gara ,o tiganie banuiesc ca nu era nici un police in gara ,oameni buni faceti curatenie in gara ,nu trebuie aglomeratie cu tiganii sa nu sa vada statii de masina ,puneti conditii la cei ce vor sa faca bani cu publicul sa fie aparatorii turistilor si oamenilor ce circula cu busurile lor,puneti politie serioasa in gara sa-i mature pe tiganii nu sa fie de partea lor,rusine pentru CONSTANTA si politisti,rusine CA se uita inca dupa spaga.rusine