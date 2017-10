Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“, din ce în ce mai important pentru turismul de la malul mării

1

Ce te faci cu personalul insa?

Ma refer la acele personaje dubioase care vor spaga. In bani sau in natura, dupa apartenenta lor la una din categoriile de mai jos - cand sunt in uniforma si lucreaza pt Min. de Interne, insinueaza nereguli cu pasaportul tau; - cand sunt la controlul de securitate si confisca tot ce e de mancare!! Singurul aeroport in care am fost vreodata, in care se confisca tot ce e comestibil, inclusiv laptele bebelusilor! Ah da si unde se face un control abuziv, care devine pipait, inclusiv daca esti in varsta. Am asistat o data la o scena in care sotul unei doamne s-a enervat vazand pipaiala la care era supusa sotia lui de o "controloare". INADMISIBIL atata nesimtire si sfidare din partea unui personal platit din taxele contribuabililor!