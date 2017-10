Aeroportul internațional "Delta Dunării" din Tulcea poate ajunge al cincilea din țară în urma investițiilor

Ştire online publicată Vineri, 14 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aeroportul internațional 'Delta Dunării' din județul Tulcea ar putea ajunge pe locul cinci la nivel național în ceea ce privește traficul aerian, deși nu a mai avut curse regulate de 21 de ani, dacă managerii unității vor reuși să atragă finanțări de peste 20 de milioane de lei pentru finalizarea investițiilor demarate deja.'Potrivit studiilor de piață, dacă se vor face investiții de modernizare a pistei, cu extinderea terminalului de pasageri, traficul aerian pe aeroportul 'Delta Dunării' ar aduce regia pe locul al cincilea la nivel național. Investițiile necesare pe termen scurt se ridică la 20,3 milioane de lei și sunt necesare pentru încheierea lucrărilor începute la platforma de îmbarcare și debarcare, pentru un grup tehnic și o remiză PSI, precum și pentru reconversia funcțională a unor spații necesare Poliției de Frontieră Vamei', a declarat vineri, în timpul unei conferințe de presă, directorul general al aeroportului, Constantin Albu.În condițiile actuale, aeroportul poate găzdui cursele anunțate la nivel național de Fly Romania ce vor lega Tulcea de București, dar și de Italia și Germania, a menționat Albu.La rândul său, președintele Consiliului Județean (CJ), Horia Teodorescu, a afirmat că zborurile care vor începe să opereze pe aeroportul tulcean reprezintă un pas important pentru turismul din Delta Dunării, dar și pentru administrația județului, în condițiile în care pentru funcționarea unității se alocau anual sume cuprinse între 2,5 milioane și 4 milioane de lei.'Până acum, oriunde ceream finanțare pentru aeroport, mi se spunea că acesta nu are curse și că nu există niciun motiv plauzibil pentru alocarea unor sume de la bugetul de stat', a menționat președintele CJ, Horia Teodorescu.Primele curse care se vor efectua de pe aeroportul tulcean după 21 de ani pauză vor avea loc pe data de 16 mai.În ultimii ani, aeroportul internațional 'Delta Dunării' a găzduit curse charter în mod special, traficul fluctuând de la an la an, în funcție de cerințele operatorilor turistici din județ și capacitatea aeroportului.Primul aeroport din județul Tulcea a început să funcționeze în anul 1952, în apropiere de lacul Zagăn din municipiu, de atunci Transporturile Aeriene Româno-Sovietice efectuând curse regulate Tulcea-București-Tulcea, Tulcea-Constanța-București — Tulcea și Tulcea — Galați — Tulcea.Aceste curse asigurau transportul de pasageri și marfă, pește, icre, raci, materiale de pescărie, împletituri din papură și stuf, puiet viu de pește din China, datele statistice din acea perioadă arătând că pe aeroportul Tulcea operau până la 30 de aeronave pe zi.Noul aeroport Tulcea a luat ființă în 1973, serviciile oferite pe vechiul amplasament fiind transferate în totalitate pe aerobaza din apropierea localității Mihail Kogălniceanu din județul Tulcea. În anul 2009, unitatea aflată în subordinea CJ a căpătat statut de aeroport internațional, iar numele acestuia a devenit 'Delta Dunării'.