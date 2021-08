Aeroportuarii s-au reunit pe litoral. „Din 2023 vom avea curse zilnice Cluj-Constanţa”

„Sperăm ca în cele trei zile ale întâlnirii să reuşim să depăşim problemele care au apărut în aviaţie. Am discutat cu David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internaţional Cluj, ca de la anul să dublăm numărul de frecvenţe pe Cluj. Avem două curse care merg foarte bine cu o umplere de peste 90%. Vrem să avem la anul patru frecvenţe şi posibil peste doi ani să avem în fiecare zi cursa de Cluj. Păcat că nu am reuşit să aducem Taromul şi încercăm să avem şi celelalte destinaţii din ţară. Este foarte important ca şi Constanţa să fie legată de toate oraşele mari din ţară să aducem turiştii pe litoralul românesc, să nu plece afară. Încercăm să aducem şi alte destinaţii externe. Am adus Roma, dar din păcate nu sunt pasageri şi cursa s-a anulat. Turkish Airlines are trei frecvenţe şi Londra merge foarte bine,” a declarat Bogdan Artagea, directorul general al Aeroportului Internaţional „Mihail Kogărlniceanu”.



„Cursele Cluj-Constanţa au mers foarte bine în vară”





Preşedintele AAR, David Ciceo a vorbit şi în calitate de director general al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” din Cluj care a precizat că până acum, 2021 a fost un an bun pentru aeroportul pe care îl conduce.





„Ne aşteptăm ca anul acesta să avem peste 10 milioane de pasageri, totuşi este o scădere pe întreg anul de 50%, faţă de 2019. Cursele Cluj – Constanţa merg foarte bine, avem două zboruri pe săptămână. Am discutat zilele acestea cu domnul director, Bogdan Artagea şi dorim ca de anul viitor să fie patru curse pe săptămână şi din 2023 suntem convinşi că vom avea zbor zilnic spre Constanţa”, a spus David Ciceo, director general, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj.





La rândul lui, directorul general TAROM, Cătălin Prunariu a menţionat că anul 2020 a fost foarte greu pentru companie, zborurile scăzând şi la 80%. „Compania TAROM le-a oferit oamenilor şansa de a călători în vacanţă, o vacanţă care le-a fost interzisă în 2020. Pe cursele regulate rămânem destul de slabi, ca toate companiile aeriene de altfel. Estimăm că, în momentul de faţă, avem cam 40% din traficul din 2019. Suntem deja în valul patru şi acest lucru a început să se resimtă mai ales la rezervări pe cursele regulate care au început să scadă, dar segmentul charter rămâne puternic. Singurul lucru care ne-ar putea afecta în momentul de faţă este ca ţările turistice să închidă de tot graniţele şi atunci ne întoarcem de unde un am plecat în pandemie. Estimăm octombrie şi noiembrie, luni critice pentru zboruri”, a declarat Cătălin Prunariu, director general TAROM.







Preşedinta de onoare a Asociaţiei Patronale RESTO, Corina Martin a subliniat că întâlnirile de pe litoral au un impact foarte bun pentru predictibilitatea aviaţiei româneşti.





„Este un prilej pentru a se discuta toate problemele de peste an ale aviaţiei civile din România, de a face practic prognoze pentru anul ce urmează, de a studia puţin evoluţia aeroporturilor din România în privinţa traficului şi circulaţiei aeriene. A fost un an greu şi pentru aviaţie şi pentru industria ospitalităţii, pentru turism în general, dar totuşi 2021 a fost un an mai bun, în creştere faţă de anul trecut”, a adăugat Corina Martin.





Cea de-a VI-a conferinţă anuală, de vară a Asociaţiei Aeroporturilor din România (AAR) a reunit, pentru prima dată, un număr important de participanţi. Sunt prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, ai Romatsa, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, directorii generali ai aeroporturilor internaţionale din Cluj, Sibiu, Suceava, Craiova, Târgu Mureş, Bacău, Arad, Satu Mare, Constanța şi ai companiei aeriene Blue Air, reprezentanţi ai companiei Turkish Airlines, specialişti în domeniul aeroportuar. Timp de trei zile, într-un cadru ospitalier estival, gazdele evenimentul Bogdan Artagea, directorul general al Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” şi Corina Martin, preşedinte de onoare a Asociaţiei Patronale „RESTO” vor coordona cele mai fierbinţi teme de discuţie, alături de David Ciceo, preşedintele AAR.