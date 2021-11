Adrian Câciu: Nu vom creşte şi nu vom introduce noi taxe pentru a aduce bani la buget

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a dat asigurări, marți, că nu vor fi majorate și nici nu vor fi introduse noi taxe. El a spus că bugetul va fi echilibrat și responsabil, iar banii vor fi împărțiți corect. Pregătim un buget echilibrat şi responsabil pentru a stimula economia şi a împărţi mai corect banii ţării pentru binele tuturor românilor, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu. "Colegii de cabinet ştiu că uşa biroului meu este oricând deschisă. Discutăm despre necesarul de finanţare pentru proiectele şi politicile fiecărui minister, despre priorităţile din programul de guvernare. Avem ambiţia să chibzuim cât mai bine banii publici! Este nevoie de mai mare responsabilitate în alocarea bugetară, astfel încât să asigurăm pentru tot parcursul anului viitor banii pentru plata pensiilor, salariilor, drepturilor sociale, precum şi pentru finanţarea proiectelor de investiţii aşteptate de români, susţinerea serviciilor publice, îndeosebi pentru măsurile de combatere a pandemiei. Rectificarea bugetară trebuie să fie o excepţie şi nu soluţie pentru stingerea unor crize!", a spus Adrian Câciu într-o postare pe Facebook. Ministrul Finanţelor precizează că a început analiza proiecţiilor bugetare pentru anul viitor şi fundamentarea documentelor care însoţesc proiectul de buget pentru 2022: strategia fiscal-bugetară şi proiectul legii plafoanelor bugetare. În paralel, a început o analiză a creşterii veniturilor bugetare, bazată pe combaterea evaziunii fiscale şi pe o mai bună conformare la plată a obligaţiilor fiscale. "Aşa cum am subliniat şi la preluarea mandatului, nu vom creşte şi nu vom introduce noi taxe pentru a aduce bani la buget. Sunt adeptul responsabilităţii fiscal-bugetare - vom ţine sub control deficitul bugetar", precizează Adrian Câciu. El a adăugat că va continua politica fiscală de stimulare a economiei, de încurajare a investiţiilor, pentru creşterea productivităţii şi pe susţinerea unui program naţional "Cumpără româneşte!". Guvernul a adoptat vineri a doua rectificarea bugetară din acest an, menţinându-se ţinta de deficit de 7,13% din PIB.