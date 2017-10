Administratorii de infrastructură rămân fără bani de reparaţii şi investiţii

Administratorii de infrastructură rămân fără bani de reparații și investiții

Companiile la care statul este acționar unic sau majoritar urmează să aprobe bilanțul de venituri și cheltuieli pe 2016 și modul de repartizare a profitului. Unele dintre ele au încheiat anul cu excedent, dar nu îl vor putea folosi pentru lucrările de reparații, întreținere și investiții.Guvernul Grindeanu a mandatat reprezentanții statului în adunările generale și consiliile de administrație ale respectivelor entități economice să ia măsurile pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat în 2016 (sub formă de dividende sau vărsăminte) la bugetul de stat.Executivul are nevoie de bani ca de aer pentru finanțarea creșterilor de pensii și de salarii, a stimulentelor acordate mediului de afaceri, pentru acoperirea găurilor lăsate de reducerea fiscalității. A mizat pe creșterea economiei și a colectării veniturilor, dar calculele se dovedesc a fi greșite. Economia nu poate crește peste noapte, indiferent cât de mult o stimulezi, iar încasările bugetare au scăzut în ritmul tăierilor de taxe și impozite. Degeaba încearcă premierul să pună presiune pe Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Acestea au atins limita de la care nu mai reușesc să extragă venituri în plus la bugetele statului.În prezent, Ministerul Economiei este acționar unic sau majoritar la 42 de companii, printre care: Șantierul Naval Mangalia, Șantierul Naval „2 Mai” Mangalia, Compania de Investiții pentru Turism, Litoral SA, Mamaia SA, Neptun Olimp SA, Transgaz, Transelectrica, Loteria Română.Ministerul Energiei deține pachetul majoritar de acțiuni la 24 de companii, printre care: Oil Terminal Constanța, Conpet, Romgaz, Electrocentrale Constanța, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Termoelectrica.La rândul său, Ministerul Transporturilor este acționar unic sau majoritar la 24 de companii, printre care: CFR Infrastructură, CFR Călători și CFR Marfă, Metrorex, SN „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu”, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.Practic, prin intermediul companiilor sale, statul administrează infrastructura de transport rutier, feroviar, aerian, maritim și fluvial, producția și transportul de electricitate, transportul de produse energetice, producția de energie termică. De starea acestora depinde întreaga economie.La această oră, aproape că nu este tip de infrastructură care să nu se confrunte cu grave probleme. În toate sectoarele e nevoie de bani pentru întreținere, reparații și modernizări. Cum să facă investiții administratorii de infrastructură, cum să atragă fonduri europene, dacă li se iau resursele financiare, dacă nu au bani de cofinanțare?Singurii care au de câștigat de pe urma deciziei Guvernului Grindeanu de a distribui cel puțin 90% din profit sub formă de dividende sunt acționarii minoritari, în frunte cu Fondul Proprietatea, care vor încasa dividende mai mari din profitul anului 2017.Degradarea pe mai departe a infrastructurii are efecte negative asupra economiei. Starea dezastruoasă a rețelei feroviare, rutiere și pe căile de navigație interioară descurajează investițiile străine, fluxurile de mărfuri și frânează afacerile existente.Anul 2017 este un an ratat pentru infrastructura țării și foarte curând economia va fi nevoită să deconteze factura politicii populiste social-democrate.