Administraţia Portului Constanţa scoate la licitaţie afaceri de peste 120 milioane de euro

Administrația Portului Constanța scoate la licitație afaceri de peste 120 milioane de euro

La final de an, atenția mediului de afaceri se îndreaptă spre Portul Constanța. Administrația acestuia organizează în lunile noiembrie și decembrie mai multe licitații… suculente. În joc vor fi bani mulți: peste 120 milioane de euro, grosul provenind de la Uniunea Europeană. Pe data de 10 noiembrie vor fi deschise ofertele în cazul a două dintre licitații. Una vizează execuția planului de securitate a Portului Constanța. Prețul de pornire este de 108.000 lei. Cealaltă are în vedere lucrările de deszăpezire a căilor publice de acces auto și pietonale. Furnizorul de carburanți al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța va fi selectat tot prin licitație. El va trebui să livreze 221.000 de litri de carburanți (benzină fără plumb CO 95 și CO 98 plus motorină Diesel euro 5), cu posibilitatea suplimentării contractului cu 40.000 de litri. Marfa va fi livrată, cu plata pe carduri, în stațiile de alimen-tare ale furnizorului, pe parcursul unui an. Furnizorul va trebui să dispună de minimum 100 de stații de distribuție în România. Va-loarea de pornire a licitației este de 900.000 lei (fără TVA). Întrecerile pentru cele mai bănoase lucrări au loc în ultima lună a anului. Pe 15 decembrie se deschid ofertele în cadrul licitației privind „asistența tehnică constând în supervizarea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții finalizarea digului de larg din Portul Constanța”. Competiția începe de la prețul de 2.750.000 euro (fără TVA). După numai două zile, pe 17 decembrie, vor fi deschise ofertele privind „lucrările de construcții pentru finalizarea digului de larg din Portul Constanța, de la km 4+850 la km 5+900, respectiv prelungirea cu 1.050 m a digului existent”. Prețul de pornire al licitației este de 117.898.740 euro (fără TVA), iar durata maximă de finalizare a lucrărilor este de 24 luni. În cazul ultimelor două contracte de achiziții publice, finanțarea lucrărilor este asigurată din fonduri structurale europene și de la bugetul de stat, prin programul POS-T.