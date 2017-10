Administraţia portului Constanţa a fost reclamată la Consiliul Concurenţei

1

Reclamatie

Eiii, de ca naiba mi se pare ceva suspect aici? Sunt de acord ca nu operatorii portuari pot stabili cata marfa vine in port sa o descarce dar ma intreb, daca nu mai au activitate nu ar trebui sa lase locurile de pe danele pe care le au in stapanire altora care ar putea avea acea activitate? Ei bine nuuuu. Ei vor sa ramana stapani pe ceea ce au luat si sa nu faca nimeni nimic daca ei nu pot face. Cu alte cuvinte aceeasi pozitie dominanta o au si ei. Eu as zice altfel. Danele si infrastructura portuara ar fi trebuit sa fie a portului, asa cum a fost pana acum si functie de marfa pe care o au de operat, operatorii portuari sa inchirieze pe lucrare acele utilaje si acele dane. De ce numai Convex sa opereze carbune sau minereu de fier si nu si altii? De ce Socep Chimpex sa blocheze 1/6 din port daca nu mai are clienti? Asa portul poate fi blocat de tot. Sa ne inchipuim ca operatorii porturai nu mai vor sa opereze. Nimeni nu ii poate forta dar nu pot bloca ei danele ca nu sunt stapani pe ele. Sa isi ia utilajele si sa plece in alta parte. Muncitorii care lucreaza la acesti operatori portuari daca fac o greva sunt dati afara. Este teroare dar operatorii nu vor acelasi tratament. Pai? Unde e dreptatea?