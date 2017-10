Administraţia portuară demontează raportul corpului de control

„Război“ într-o afacere de 100 milioane de euro

Administrația portuară demontează raportul corpului de control

Prelungirea cu 1.050 metri a digului de larg al portului Constanța - o mega-afacere de peste 100 de milioane de euro - a stârnit nu doar o competiție strânsă între ofertanți, ci și aprige contestații la instanțele de judecată.Justiției i-au trebuit doi ani să ia o decizie și, în baza ei, în 2013, comisia de licitații din Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, i-a atribuit firmei „Van Oord Dredging and Marine Contractors”, din Olanda, contractul de execuție a lucrărilor.Procedura de achiziție publică pentru serviciile de consultanță, a cărei câștigătoare a fost firma „Haskoning Nederland BV”, a fost influențată de ocolul prin justiție al licitației privind lucrările de execuție. Contractul cu consultantul a fost semnat abia după doi ani.Se părea că, odată cu adjudecarea contractului de către constructor, „războiul” dintre cei implicați în competiție (firesc până la un anumit punct) se va încheia. Spre surprinderea mul-tora, el continuă pe toate frontu-rile: mediatic și instituțional. De câteva luni, conducerea Compa-niei Naționale Administrația Porturilor Maritime este ținta a numeroase atacuri, cel mai dur venind din partea corpului de control al ministrului Transporturilor.Ieri, managementul CNAPMC a organizat o conferință de presă pentru a lămuri aspectele legate de acest scandal. Directorul ge-neral Lucian Băluț, a declarat că la baza acțiunii de control din partea ministerului stă un memoriu semnat de cinci operatori portuari (dintr-un total de 46) și Federația Națională a Sindi-catelor PortuareOrganizația Patronală „Operatorul Portuar”, a cărei ștampilă apăruse pe memoriu, s-a dezis de acest demers, susținând că nu este implicată în niciun fel.Controlul a vizat contractele cu consultantul și constructorul olandez.În cazul celui cu firma „Haskoning Nederland BV”, echipa de control a semnalat că aceasta a primit 1,2 milioane de lei în plus față de prețul de adjudecare a licitației. În cazul contractului cu „Van Oord”, deși prețul inițial de 99 milioane euro nu a fost modificat, comisia a acuzat plata anticipată a 10 milioane euro.Semnatarii raportului de control i-au solicitat premierului apro-barea să îl transmită CNAPMC, Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Autorității de Ma-nagement pentru Programul Operațional Sectorial Transport și Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Nu se știe dacă primul ministru a dat curs cererii, dar un exemplar a ajuns la administrația portuară, iar altul în presă.Directorul general adjunct Decebal Șerban a declarat că „raportul (corpului de control - n.r.) este întocmit destul de superficial și puțin tendențios”, cu omisiuni, cu inadvertențe. „În ra-port sunt multe lucruri care nu au legătură cu realitatea. Este un control „cu temă” - îmi asum termenul -, în așa fel încât să iasă „o concluzie”. Raportul de control - eu nu mi-l însușesc și nici compania nu și-l însușește în totalitate - a fost contestat la emitent, arătând motivele pentru care nu suntem de acord cu tot ce a apărut în el. Am rugat să se revină pentru definitivarea controlului. Dacă raportul rămâne același și nu se schimbă concluziile, mă voi adresa organelor competente să judece cine are dreptate. Nu vreau să planeze nicio umbră de îndoială asupra mea și asupra companiei” - a afirmat directorul general adjunct.Referindu-se la contractul cu consultantul „Haskoning Nederland BV”, Decebal Șerban a explicat că indexarea de preț cu rata inflației este perfect legală. Ea s-a realizat conform clauzelor din oferta câștigătoare, conform prevederilor caietului de sarcini și legislației în vigoare. După cum am arătat deja, între momentul martie 2010, în care consultantul a fost declarat câștigător, și cel al semnării contractului a existat o perioadă de doi ani, pierdută cu contestațiile în justiție, interval în care prețurile nu au stat pe loc. Consultantul a apelat la clauza din ofertă și, în baza legii, i s-a acordat indexarea.În cazul contractului cu „Van Oord”, avansul de 10 milioane de euro este legal și a fost avizat de minister, a explicat Lucian Băluț. Mai mult, pentru această sumă, constructorul a depus o garanție de aceeași valoare, alta decât garanția de bună execuție, de 5%.În acest scandal, surprinde jocul corpului de control al Ministrului Transporturilor. Este cât se poate de legal și de dorit și ca acesta să dea curs oricărei sesizări și să întreprindă verifi-cările necesare. Dar tot atât de firesc și legal este ca demersul lui să aibă drept scop doar aflarea adevărului, nicidecum interese oculte. Domnul ministru interimar al Transporturilor, Victor Ponta, ar trebui să trimită o echipă de control chiar la corpul său de control, pentru a verifica ce se întâmplă în acea instituție.