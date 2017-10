Administraţia judeţului Constanţa vrea circ în loc de pâine

Administrația județului Constanța vrea circ în loc de pâine

Consiliul Județean Constanța a adoptat recent o hotărâre prin care își însușește așa-zisul „studiu comparativ și de evaluare a tarifelor utilizate pentru obiectivul Pavilion Expozițional”. Una dintre anexele hotărârii enumeră tarifele de utilizare temporară a Pavilionului Expozițional. Se constată nu doar o creștere a acestora, dar și existența unor discrepanțe aberante între ele. Spre exemplu, tariful de utilizare temporară a spațiului din parcare este de 3,60 lei, respectiv, de 5,50 lei pe metru pătrat pe zi pentru expoziții și târguri, în funcție de specificul manifestării expoziționale. În schimb, pentru amplasarea circurilor, tariful scade la 2,50 lei pe metru pătrat pe zi. De ce administrația județeană preferă circul în locul pâinii, care este rațiunea avantajării circarilor și a des-curajării agenților economici, prin meca-nismul tarifelor mari, să participe la târguri? Poate vom afla vreodată ce interese se ascund în spatele acestei discri-minări aberante.v v vMihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, a criticat, în cadrul unei conferințe de presă, decizia administrației județene, arătând că ea descurajează organizarea manifestărilor expoziționale. El a precizat că CCINA este o organizație de utilitate publică, al cărei scop nu este profitul, ci susținerea și încurajarea afacerilor. Grație strădaniei sale, la Pavilionul Expozițional sunt organizate an de an mai multe târguri și manifestări expoziționale, de pe urma cărora câștigă și hotelierii care îi găzduiesc pe expozanți. Pe de altă parte, Pavilionul Expozițional a fost construit special în folosul publicului, pentru organizarea manifestărilor economice, comerciale, culturale și sportive. Daraban a subliniat că scopul Pavilionului Expozițional nu trebuie să fie profitul sau amortizarea investiției, ci susținerea economiei județului. El a reamintit demersurile făcute de CCINA pentru luarea Pavilionului Expozițional în concesiune, demersuri la care nu a primit niciun răspuns.Referindu-se la atitudinea administrației județene și a municipalității Constanța față de mediul economic, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României a arătat că acestea nu au nicio ofertă de terenuri pe care să le pună la dispoziția investitorilor, că nu pot prezenta o „cartă albă” a terenurilor pentru atragerea investițiilor românești și străine. El a reamintit episodul companiei austriece Voest Alpine, care a ajuns la mâna mafiei imobiliare.Cotidianul „Cuget Liber” a relatat pe larg despre proiectul austriecilor. În anul 2008, aceștia au purtat discuții cu Guvernul României, Ministerul Transporturilor și Administrația portului Constanța în vederea construirii unui combinat siderurgic, în portul Constanța. Valoarea investiției era estimată la 5 miliarde de euro. Combinatul propriu-zis urma să ocupe o arie de 1.000 ha, în port și în localitățile Cumpăna, Lazu și Agigea. Întrucât autoritățile locale nu au oferit nicio palmă de teren, austriecii s-au văzut obligați să apeleze la agenții imobiliari. Peste noapte, prețurile terenurilor din respectivele localități au explodat, fapt ce i-a determinat pe cei de la Voest Alpine să abandoneze proiectul din portul Constanța.Referindu-se la patrimoniul imobiliar al administrației publice din Constanța, Daraban a afirmat: „S-a «retrocedat» totul, până la mantaua Pământului. Astăzi, dacă un investitor dorește un teren, trebuie să i se adreseze lui Strutinski.”Stimați cititori, de-a lungul anilor, prin intermediul ziarului „Cuget Liber”, am susținut în repetate rânduri dreptul cetățenilor Constanței de a cunoaște situația patrimonială a orașului. Consider că opinia publică trebuie să fie informată care a fost zestrea imobiliară a orașului înainte de alegerile din anul 2000, când s-a in-staurat Republica Mazăre, ce s-a vândut între timp, în ce condiții și pe câți bani, ce s-a retrocedat și cum, ce terenuri și clădiri au mai rămas la municipalitate, dar, mai ales, dacă aceste operațiuni s-au făcut cu respectarea legii. Un astfel de bilanț public este cu atât mai necesar cu cât unele dintre vânzările de terenuri și dintre retrocedări au stârnit numeroase întrebări și suspiciuni privind respectarea legii, devenind subiecte de presă și teme de cercetare pentru procurori. Anchetele DNA privind operațiunile imobiliare ale administrației locale sunt de notorietate.