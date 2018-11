Administrația Canalelor Navigabile – o campioană a investițiilor pe bani europeni

„Modernizarea ecluzelor, echipamentelor și instalațiilor canalelor navigabile Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă - Midia Năvodari reprezintă unul dintre cele mai mari proiecte de investiții din Dobrogea”, a declarat Daniel Georgescu, directorul general al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, în cadrul întâlnirii cu presa, de vineri, 23 noiembrie 2018.Conferința de presă a fost dedicată lansării fazei a doua a acestui proiect, care include reabilitarea echipamentului de bază al ecluzelor Agigea (pe firul malului stâng), Cernavodă (pe firul malului stâng) și Ovidiu (pe firul malului drept), reabilitarea și modernizarea instalațiilor auxiliare ce servesc echipamentul de bază al acestor ecluze, reabilitarea stației de pompare complexă Cernavodă și a stațiilor de pompare pentru apărarea localităților împotriva inundațiilor (Saligny, Mircea Vodă, Faclia), precum și reabilitarea galeriilor de ape mari de la ecluzele Ovidiu și Năvodari.„După doi ani de funcționare a ecluzelor modernizate în prima fază a acestui proiect atât de complex nu au fost înregistrate defecte de proiectare sau de execuție. Numai în acest an au fost efectuate un număr de 3.191 ecluzări prin firul modernizat de la Agigea, 3.908 ecluzări la Cernavodă și 1.708 ecluzări la Ovidiu. Cu această ocazie, vă pot informa și de faptul că CNAPMCa depășit traficul prognozat până la această dată a anului, cu un milion de tone capacitate”, a afirmat Daniel GeorgescuAdministrația Canalelor Navigabile intenționează să lanseze și alte proiecte de investiții cu fonduri europene. Se are în vedere modernizarea ecluzei de la Năvodari, care nu a fost cuprinsă în actualul program de modernizare, din cauză că traficul era scăzut la vremea respectivă. Necesitatea modernizării a apărut ca urmare a creșterii progresive cu circa 10% pe an, în ultimii doi ani, și pentru perspectiva derulării traficului de gaze lichefiate odată cu începerea exploatării noilor zăcăminte de gaze naturale din Marea Neagră. Alte viitoare proiecte vizează taluzarea malurilor celor două canale navigabile, modernizarea și extinderea porturilor Ovidiu și Luminița.Valoarea totală a fazei a doua a proiectului de modernizare a ecluzelor este de 547.124.183 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 353.734.275 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate de Comisia Europeană este de 265.300.706 lei, a precizat Adina Hilca – responsabil cu monitorizarea proiectului. Perioada de implementare este de 60 de luni, respectiv între 1 iulie 2016 și 30 iunie 2021. În prezent, proiectul este realizat în proporție de 76%.Trebuie să știți, stimați cititori, că instalațiile și echipamentele supuse modernizării pe canalele navigabile sunt extrem de complexe. Ascultându-i pe Cristinel Ionescu – managerul de proiect adjunct, și Mihai Tomescu – responsabil tehnic de proiect, vorbind despre instalațiile mecanice, electrice, electronice și hidraulice automatizate, despre pompele de mare capacitate, sistemele de securitate, de prevenire a poluărilor și a inundațiilor cu care sunt dotate canalele navigabile, aveam impresia că vorbesc, de fapt, despre o navă cosmică.În cadrul actualului proiect se înregistrează o serie de noutăți tehnologice care aduc un plus de siguranță, calitate, dar și un comportament mai prietenos față de mediu. Astfel, canalele navigabile sunt dotate cu separatoare de hidrocarburi care previn poluările accidentale. Pentru prima dată în existența lor, canalele navigabile sunt echipate cu instalații de prevenire a podurilor de gheață. În plus au fost realizate instalațiile de stins incendii cu conducte uscate, care pot fi folosite cu succes iarna, chiar dacă temperatura scade la minus 20 de grade Celsius. Ecluzele au fost dotate cu un sistem de calcul dublu, care previne erorile umane. Stația de pompare complexă Cernavodă este o lucrare unică, unic fiind și sistemul de detecție a prezenței navelor în zona porturilor.Beneficiile acestor lucrări deosebit de complexe sunt: creșterea siguranței navigației, diminuarea impactului negativ asupra mediului, reducerea riscului de inundații în localitățile situate de-a lungul canalelor navigabile, reducerea timpului de așteptare la ecluze. Astfel, canalele navigabile devin mult mai atractive pentru fluxurile de mărfuri dintre Europa și Extremul Orient.