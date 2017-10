Administrarea cimitirului Central, din Constanţa, este concesionată pentru… Eternitate

Ce păzește Consiliul Concurenței?

Administrarea cimitirului Central, din Constanța, este concesionată pentru… Eternitate

La ora când ziaristul își pune întrebarea ce subiect de interes public să pregătească pentru ediția de a doua zi a gazetei, am primit la redacție vizita unui bărbat între două vârste. A intrat cu fereală. Se vedea că nu dorește să atragă atenția jurnaliștilor aflațiîn fața computerelor.Îl cunoșteam din vedere. Știam că este funcționar în administrația locală, dar nu-mi mai aminteam numele și funcția. Am ghicit că mă caută pentru a face o dezvăluire, „pentru a da ceva pe goarnă”. Mi-am zis: „Uite că am subiectul pe tavă, nu mai trebuie să alerg după el!”„Domnule - mi s-a adresat individul -, ai scris despre concesionarea pe 49 de ani a serviciilor de salubritate de către Asociația de dezvoltare intercomunitară Med-gidia. E o nimica toată pe lângă pontul pe care ți-l dau eu, acum.”Dintr-un buzunar interior al hainei a scos un teanc de hârtii mototolite. Pe prima pagină stătea scris: „Contract de prestație privind întreținerea și funcționarea cimitirului Central, nr. 23595/16.02.2004. Părțile contrac-tante: A) Municipiul Constanța, ca persoană juridică de drept public, reprezentată prin dl. primar Radu Ștefan Mazăre (cu sediul etc. etc.), în calitate de beneficiar, și B) SC „Clares” SRL (cu sediul etc. etc.), în calitate de beneficiar. În baza hotărârii comisiei de evaluare înregistrată sub nr. 17849/5.02.2004 cu privire la re-zultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii pentru întreținerea și funcționarea cimitirelor Anadalchioi, C. Predescu, Viile Noi, Palazu Mare, Central, situate în municipiul Constanța, s-a încheiat prezentul contract.”Iar mai jos, la obiectul contractului, se preciza: „Contractul se încheie în vederea asigurării prestației de întreținere - funcționare a cimitirului Central și a anexelor funcționale aferente acestuia.”Am întrebat nedumerit: „Ce nu-i în regulă cu contractul ăsta?”Fără să scoată vreun cuvânt, l-a deschis la pagina 3 și mi-a arătat capitolul referitor la durata contrac-tului. Negru pe alb stătea scris: „Pre-zentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți contractante și este valabil pe o perioadă nedeterminată (nelimitată).”Se vedea că persoanele care au formulat contractul țin foarte mult la rigoarea termenilor. De aceea au precizat că prin perioadă nedeterminată se înțelege una nelimitată.Dar nu era ziua mea cea mai bună și nu mi-a căzut fisa ce-i în neregulă cu respectiva clauză. Așa că am întrebat: „Ce-i rău în faptul că un agent economic a participat la o licitație și a obținut concesionarea cimitirului Central pe o perioadă nelimitată? Dacă administrează spațiul Veșniciei, este foarte bine că se ocupă etern de întreținerea lui. Eu cred că munici-palitatea a făcut următorul raționa-ment: cum sufletele trec în „concesiu-nea” Domnului pe termen nelimitat, se cuvine ca pe pământ lucrurile să fie „în oglindă”, iar locul de odihnă al trupurilor răposaților să fie concesio-nat pe o perioadă cel puțin egală. O asemenea gândire are un temei dogmatic. Nu spune, oare, Sfânta Scriptură: precum în Cer, așa și pe Pământ?”„Domnule, dumneata mă iei la vale? - s-a burzuluit, funcționarul. De când se stabilește durata concesiu-nilor după Biblie? Legea 219 din 1998, privind regimul concesiunilor spune foarte clar: concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani, nicide-cum pe termen nelimitat. Dar să ad-mitem că s-a greșit inițial. Municipa-litatea avea obligația să corecteze lucrurile în 2007, pentru că așa prevede articolul 50 (4) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare. Ar fi trebuit să reorganizeze serviciul de întreținere și funcționare a cimitirelor, prin gestiune directă sau delegată, iar în ultimul caz printr-un contract de concesionare rezonabil ca durată, care să țină cont de interesul public și să nu restrângă concurența pe piața serviciilor de utilitate publică.”Omul le avea cu legile, așa că am bătut în retragere. L-am întrebat: „Ce doriți de la mine?” „Să scrieți, că nu e în regulă! Nu asta face presa?”Am avut o ultimă curiozitate: „Înainte să veniți la gazetă, v-ați dus la primar să-i atrageți atenția că lucrurile nu prea sunt în regulă cu acest contract? Poate că i s-a băgat sub nas, la semnat. La câte are pe cap, săracul de el, credeți că mai are timp să studieze cu atenție toate documentele care i se pun la mapă? El e unul singur, iar funcționarii care-l bombardează cu hârtii la semnat sunt cu sutele.”Brusc, birocratul mi-a întors spatele și a plecat val - vârtej din redacție. Așa că n-am mai apucat să-i aflu numele și ce hram poartă în administrația publică. Se vedea că este foarte tulburat, căci a uitat contractul cu pricina pe biroul meu. L-am răsfoit. Concesiunea cimitirului Central pe perioada Eternității este supra - semnată și parafată de toți sfinții municipalității. Cu simț de răspundere!P.S. - La solicitarea Consiliului Concurenței, Curtea de Apel Bucu-rești a hotărât încetarea contractelor de salubrizare aflate în derulare, încheiate de Primăria Generală a Municipiului București și primăriile sectoarelor 1, 2, 3, 4 și 6, pe motiv că durata concesiunii era mai mare decât este rezonabil. Instanța a obligat autoritățile locale să organizeze noi proceduri de achiziții publice, transparente, în vederea asigurării liberei concurențe și egalității de tratament între operatorii interesați să intre pe această piață.Stimați constănțeni, tare mă tem că inspectorii de concurență n-au mamă, n-au tată și, cât de curând, se vor lega și de contractele de concesionare ale cimitirelor din Constanța.