Adio maşini şi case cu banii jos. Plăţile cash, limitate drastic

3

persoanele fizice

nu au instrumentele bancare necesare pentru a achita cu cec sau card... economiile mici (in jur d e1000 de euro) sunt tinute in lichiditati, la indemana. Firmele, da, pot sa fie silite sa plateasaca totul doar prin cec-uri, ca sa fie usor de urmarit banii.Dar si acolo ai probleme, caci bancile nu discuta cu firmele mici, cu incasari din an in pasti si atunci mici. Sistemul asta dorit de nebuni trebuie implementat in timp, cu mai multi pasi intermediari. Nu trosc cu batu'n balta!