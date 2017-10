Adevărații vinovați ai distrugerii flotei naționale

În urmă cu 20 de ani, pe data de 22 noiembrie 1995, am publicat, în cotidianul „Cuget liber”, articolul „Raportul SRI a fost discut ieri în Parlamentul României, dar nu ne arată vinovații distrugerii flotei naționale”, în care arătam cine sunt adevărații vinovați ai distrugerii flotei naționale. Pentru cei interesați de istoria shipping-ului romînesc îl redăm mai jos.x x xSituația flotei românești este tratată într-un paragraf foarte restrâns, extrem de laconic, în raportul Serviciului Român de Informații. Acesta pune în evidență - într-o manieră mai curând sociologică, decât specifică activității sale - tendințele care se manifestă în evoluția flotei naționale: scăderea și chiar anihilarea capacităților autohtone de transport maritim și fluvial, reducerea până la excludere a potențialului românesc de pe piețele internaționale.S.R.I. semnalează continuarea acțiunii de acaparare și preluare sub control a capacităților de transport maritim și fluvial, prin constituirea unor firme mixte și scăderea periculoasă a capacităților naționale de transport. Ca urmare, activitățile de transport al produselor exportate ori importul de materii prime vitale pentru economia națională se asigură, în prezent, în proporție de 80 la sută, cu nave străine sau românești subînchiriate.S.R.I. consideră că aceste fenomene afectează obiectivele și investițiile în curs de execuție din sectoare de interes strategic, precum: gurile Dunării, complexul portuar și Zona Liberă Constanța Sud - Agigea, calea de navigație a Dunării de Jos (împreună cu capacitățile sale portuare, de construcții și reparații navale), Canalul Dunăre - Marea Neagră.în raport nu se spune însă nimic despre faptul că cei ce au deschis drumul capitalului străin spre preluarea navelor românești (în loc să le încredințeze șhippjng-ului privat autohton) sunt Ministerul Transporturilor și F.P.S. Nu se scrie nici un cuvânt despre stopareaconstrucțiilor navale pentru flota română, prin hotărâre de guvern, despre faptul că F.P.S. și reprezentanți ai Ministerului Industriilor au dat S.N.C. pe mâna unui aventurier norvegian, iar acum se acționează pentru a da Șantierul Naval „2 Mai Mangalia” concernului „Daewoo", în condiții total dezavantajoase pentru România.S-a trecut sub tăcere faptul că guvernul refuză să asigure garanții pentru firmele românești care doresc să atragă credite străine pentru construcția de nave. într-un cuvânt, S. R. I. nu a arătat cine se face vinovat de distrugerea capacității de transport a României. Poate după ce nu vom mai avea nici o barcă proprie în port se va vorbi despre comisioanele, șpaga, conturile din străinătate ale celor care au distrus flota.