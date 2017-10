Adaosurile de 300% practicate de comercianţi falimentează industria textilă românească

Adaosurile de 300% practicate de comercianți falimentează industria textilă românească

În prima zi a Târgului Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte „Tinimtex”, Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (Fepaius) a organizat un seminar pentru a reînnoi parteneriatul între cei care vând modă în România. Pentru o comunicare mai eficientă, Fepaius a propus înființarea unei asociații a comercianților din sector. Mulți producători și foarte puțini comercianți au onorat invitația președintelui Fepaius, Aureliențiu Popescu, o dovadă clară că există o ruptură între cele două categorii. „Din păcate, mulți comercianți nu au dorit să vină la seminar. Am vrut să fie o discuție liberă și să vedem cum putem să rezolvăm problemele sectorului. O parte din producători mi-au spus că vin la târg pentru că nu mai pot lucra cu comercianții. Este dureros, avem mare nevoie de ei pentru a ne vinde marfa”, a deschis seminarul Aureliențiu Popescu. Principalele probleme ale producătorilor în relația cu partenerii lor de afaceri țin de dorința comercianților de a avea exclusivitate în anumite zone, felul în care marfa este vândută, precum și prețurile practicate în magazine. „Este foarte important ca cei care ne cumpără produsele să respecte brandul și să nu vândă colecția precum într-un bazar. De asemenea, nu este normal ca să existe adaosuri foarte mari și, apoi, comerciantul să vină și să returneze confecțiile, pentru că nu s-au vândut”, au spus producătorii de textile prezenți la seminar. În plus, au fost discutate și schimbările pe care agenții economici din domeniu trebuie să le facă, pentru a supraviețui în continuare crizei. „În acest an, a apărut conceptul de Fast Fashion, adică comenzi cu termen de livrare scurte și cu multă flexibilitate. Practic, firmele trebuie să producă patru colecții pe an, nu două cum era înainte. Trebuie lucrat fără stoc și cu materie primă puțină, exact cât este nevoie. Nu trebuie făcute concesii la calitate. Cel care face rabat la calitate, pierde”, a explicat Aureliențiu Popescu. Puținii comercianți prezenți însă au răspuns că pentru a vinde în acest fel, trebuie să pună un adaos de 300% pentru a obține profit. Confecțiile din colecțiile de modă vor fi puține și trebuie să fie vândute rapid, pentru a face față cerințelor pieței. Nu în ultimul rând, concurența neloială a importurilor a fost din nou adusă în prim-plan. „Vorbim de centre comerciale care au viitor în România, precum Dragonul Roșu din București. Acolo, pe lângă articolele chinezești, au început să-și comercializeze marfa și producătorii români de textile. În astfel de zone, fenomenul de evaziune fiscală a luat amploare, din cauza comercianților care cer facturi firmelor cu care au contracte, pentru a legaliza produsele expuse acolo”, a mai spus președintele Fepaius. La final, participanții la seminar au convenit că este necesară crearea unui salon de modă, doar pentru contractări, unde vor fi expuse noile colecții, construirea unui centru comercial pentru producători, în marile orașe din România, unde să existe în mod real un preț cu un adaos foarte mic, precum și organizarea comercianților într-o asociație profesională.