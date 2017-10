Activitatea de inovare, promovată şi la Constanţa

Activitatea de inovare, promovată și la Constanța

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) a fost gazda unui eveniment regional de promovare a activității de inovare și transfer tehnologic, realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării și al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”. Este vorba despre un proiect pe fonduri europene, implementat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANSC) în parteneriat cu Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare (ARoTT), în valoare de 13.400.625 lei. „Pentru acest demers la care am pornit este nevoie de eforturile tuturor și de colaborare. Cred că trebuie să strângem mult mai mult rândurile. Doar printr-o bună colaborare vom reuși să depășim această situație în care Constanța, vă reamintesc, nu este chiar fruntașă în domeniul inovării. Am contribuit cu cât am putut și noi la elaborarea în urmă cu câțiva ani a strategiei de inovare a regiunii Sud - Est și era foarte greu să facem ceva pentru că până la urmă s-a ajuns la concluzia că la noi inovare înseamnă tot ceea ce nu s-a făcut până acum, chiar dacă introducem ceva nou pentru noi, dar foarte vechi pentru alții“, a precizat directorul CCINA Constanța, Dănuț Jugănaru.Potrivit vicepreședintelui ARoTT, Sorin Axinte, grupul țintă al acestui proiect este reprezentat de personalul administrației publice centrale, implicat în raportarea performanțelor, monitorizarea și evaluarea politicilor de inovare și transfer tehnologic (Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, ministerele care au în coordonare institute naționale de cercetare - dezvoltare), precum și personalul administrațiilor publice locale.În cadrul proiectului, ANCS face analiza situației actuale privind modul în care se raportează performanțele din domeniul inovării și al transferului tehnologic și va elabora metodologii și instrumente pentru îmbunătățirea sistemelor și procedurilor de raportare. Mai mult, printre alte obiective urmărite, proiectul prezentat și la Constanța va avea ca rezultat și instruirea a 465 de specialiști în procesul de colectare și analiză a informațiilor specifice domeniului de inovare și transfer tehnologic, capabili să raporteze rezultatele obținute, precum și instruirea a 300 de persoane în managementul inovării (proprietatea intelectuală, active intangibile și evaluarea acestora, audit tehnologic, veghe și prognoză tehnologică, brokeraj de tehnologii, administrarea entităților de inovare și transfer tehnologic).CCINA Constanța nu este străină de domeniul inovării. În fiecare an, organizează „Trofeul Creativității” (în acest an, festivitatea va fi pe 25 noiembrie). În cadrul Camerei există și un centru de inovare și transfer tehnologic, pentru care reprezentanții CCINA Constanța încă mai speră să primească și o cofinanțare. În plus, Camera organizează, la Constanța, de doi ani, Salonul Regional al Cercetării.