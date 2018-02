Acţiune de salvare pe Marea Neagră! Un tanc petrolier moldovenesc, intrat în black-out, adus în portul Constanța

Acțiune de salvare pe Marea Neagră! Un tanc petrolier moldovenesc, intrat în black-out, adus în portul Constanța

Pe data de 13 februarie 2018, în jurul orei 19,30, tancul petrolier „Delfi”, sub pavilion Moldova, care naviga în afara apelor teritoriale ale României, a început să ia apă în sala mașinilor și a intrat în black-out. Nava a solicitat salvarea. În ajutorul ei au sosit nava SAR „Topaz” și remorcherul „GSP King”. Aceasta din urmă a remorcat tancul petrolier „Delfi” până în portul Constanța, în dana 127.Nava „Delfi” are capacitatea de 1.634 tdw, lungimea de 59 metri, lățimea de 10 metri, pescaj de 3 metri și viteză medie de 5,7 noduri. A fost construită în 1977. Tancul petrolier este încărcat cu 800 tone de motorină și are un echipaj ucrainean.